Анастасия Приходько рассказала, как она изменилась после рождения троих детей

Певица Анастасия Приходько откровенно рассказала, думала ли раньше о том, что в 34 года станет мамой троих детей, и как ее изменил этот статус.

Популярная певица Анастасия Приходько в шоу «З Днем народження, Україно!» на канале «Украина» исполнит хит 90-х, песню «Так просто» из репертуара Ирины Билык. Артистка впервые выйдет на сцену со своими детьми Наной и Гордеем.

За кулисами звездный эксперт шоу «Співають всі!» рассказала, видела ли себя в роли многодетной матери до появления первого ребенка.

Никогда в жизни! Я вообще думала, что дети – это НЛО и их приносят инопланетяне провинившимся женщинам, – смеясь, поделилась Анастасия Приходько. – До появления Наны я и подумать не могла, что у меня могут быть такие чувства и что у меня вообще есть сердце, душа, а дети – это далеко не НЛО и не наказание! Хотя безумно переживала, что я буду с ней делать.

Анастасия Приходько с детьми

По словам звезды, к появлению второго ребенка она была больше готова, но в какой-то момент решила, что на этом стоит остановиться.

О третьем ребенке даже речи не шло, ведь у меня есть полный набор: мальчик и девочка. Что еще нужно? Но после того, как мы с мужем обвенчались, Бог послал нам еще одного ребенка. Понятное дело, об аборте речи быть не может! – комментирует певица.

Но несмотря на все это, Анастасия Приходько уверена – материнство ее никак не изменило.

Да, все свои силы я аккумулирую в то, чтобы поднять детей. Но в плане характера и темперамента, я считаю, что осталось все на своих местах. Стала ли я спокойнее и нежнее – нет, не стала. Но главное в моей жизни – семья: муж и дети! Ради них я готова измениться, если это нужно. А в принципе, я осталась такой же, – говорит звезда.

Анастасия Приходько с детьми

Смотрите грандиозное шоу «З Днем народження, Україно!» 24 августа в 17:40 в эфире канала «Украина».

Напомним,