Шоу Маскарад 2 сезон: героями нового сезона стали таинственный Арлекин и Попугай из Рио

10 августа 2021 21:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Шоу Маскарад 2 сезон: героями нового сезона стали таинственный Арлекин и Попугай из Рио
Маскарад 2 сезон: героями нового сезона шоу стали таинственный Арлекин и Попугай из Рио
пресс-служба

Вскоре на телеканале 1+1 состоится премьера второго сезона загадочного шоу под названием «Маскарад», в котором звезды спорта, шоу-бизнеса, кино и телевидения продемонстрируют неожиданные, скрытые таланты.

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Недавно телеканал 1+1 запустил квест, в рамках которого зрители будут знакомиться с героями нового сезона «Маскарада»

Первым героем шоу стал Попугай из Рио. Яркий, фантастический персонаж, крылья которого усыпаны более чем 2000 перьями, в прямом эфире шоу вместе с телеведущими сделал пародию на самое смешное видеоролики с попугаями со всего мира.

Маскарад 2 сезон: Попугай

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Сегодня благодаря интригующему промо-ролику зрители познакомились со вторым фантастическим героем шоу. Им стал таинственный Арлекин. Главной деталью карнавального образа Арлекина стал слепок с лица Джокера. Голова персонажа украшена колокольчиками.

Его костюм состоит из комбинезона, сшитого из разноцветных лоскутков дорогих тканей красного, черного и золотого цвета. Украшением образа стал красный бархатный пиджак с блестящими камнями.

Маскарад 2 сезон: Арлекин

Кто скрывается за сказочными образами героев, зрители и звездные судьи смогут угадать эфире шоу «Маскарад».

Напомним,

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