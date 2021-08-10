Умерла звезда сериала "Моя прекрасная няня" Татьяна Жукова-Киртбая
10 августа 2021 14:40
Актриса Татьяна Жукова-Киртбая.
кадр из видео
9 августа из жизни ушла одна из ярких звезд сериала «Моя прекрасная няня» Татьяна Жукова-Киртбая.
скончалась в Москве в возрасте 82 лет. Об этом сообщили представители театра «Содружество актеров Таганки».
Причину смерти пока не называют. Однако известно, что последние дни жизни звезда сериала «Моя прекрасная няня» тяжело болела.
Сегодня не стало заслуженной артистки РСФСР, актрисы Содружества актеров Таганки Татьяны Жуковой-Киртбая, - говорится в сообщении.
Огромную популярность Жукова-Киртбая приобрела также благодаря роли Фроси Жихаревой в легендарном сериале «Папины дочки».
Актриса Татьяна Жукова-Киртбая. / кадр из видео
Напомним,