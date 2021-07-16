В возрасте 109 лет умерла мама Катрин Денев
В семье легендарной французской актрисы Катрин Денев случилось горе.
В день смерти матери Катрин Денев находилась на Каннском кинофестивале. На мероприятии 77-летняя знаменитость представляла внеконкурсный фильм «При жизни».
Отметим, что Рене была одной из первых французских актрис, которые сделали карьеру в дубляже. Она озвучивала Оливию де Хэвилленд, Джуди Гарленд или Эстер Уильямс.
Напомним,
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