В возрасте 109 лет умерла мама Катрин Денев

16 июля 2021 00:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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В возрасте 109 лет умерла мама Катрин Денев
Актриса Катрин Денев
Fotobank / GettyImages

В семье легендарной французской актрисы Катрин Денев случилось горе.

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На 110-м году жизни скончалась мама звезды кинематографа Катрин Денев – Рене Дорлеак, известная под своим сценическим псевдонимом Рене Симоно. Умерла французская актриса в Париже в воскресенье, 11 июля. Похоронят Рене в семейном склепе.

Катрин Денев с мамой / кадр из видео

В день смерти матери Катрин Денев находилась на Каннском кинофестивале. На мероприятии 77-летняя знаменитость представляла внеконкурсный фильм «При жизни».

Отметим, что Рене была одной из первых французских актрис, которые сделали карьеру в дубляже. Она озвучивала Оливию де Хэвилленд, Джуди Гарленд или Эстер Уильямс.

Напомним,

 

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