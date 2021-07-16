В возрасте 109 лет умерла мама Катрин Денев

В семье легендарной французской актрисы Катрин Денев случилось горе.

На 110-м году жизни скончалась мама звезды кинематографа Катрин Денев – Рене Дорлеак, известная под своим сценическим псевдонимом Рене Симоно. Умерла французская актриса в Париже в воскресенье, 11 июля. Похоронят Рене в семейном склепе.

Катрин Денев с мамой / кадр из видео

В день смерти матери Катрин Денев находилась на Каннском кинофестивале. На мероприятии 77-летняя знаменитость представляла внеконкурсный фильм «При жизни».

Отметим, что Рене была одной из первых французских актрис, которые сделали карьеру в дубляже. Она озвучивала Оливию де Хэвилленд, Джуди Гарленд или Эстер Уильямс.

Напомним,