Экс-солистка группы Spice Girls Эмма Бантон вышла замуж спустя 23 года отношений – фото

Певица Эмма Бантон и исполнитель Джейд Джонс поженились после 23 лет отношений.

45-летняя экс-солистка группы "Spice Girls" Эмма Бантон покинула ряды холостячек. Однако к новому статусу – жены, – она шла целых 23 года.

На своей странице в Инстаграм британская певица опубликовала трогательный снимок со свадебной церемонии. В кадре счастливая невеста запечатлена со своим мужем Джейдом Джонсом.

Мистер и миссис Джонс, – лаконично подписала фотографию Эмма.

Эмма Бантон вышла замуж за Джейда Джонса / instagram.com/emmaleebunton

Отметим, что Эмма закрутила роман с Джейдом в 1998 году, и за все эти года пара неоднократно расставалась и вновь возобновляла отношения. Сейчас пара воспитывает двух детей. В 2007 году певица родила сына Бо Ли Джонс, а в 2011-м – на свет появилась их дочь Тейт Ли Джонс.

Напомним,