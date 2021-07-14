Экс-солистка группы Spice Girls Эмма Бантон вышла замуж спустя 23 года отношений – фото

14 июля 2021 23:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Экс-солистка группы Spice Girls Эмма Бантон вышла замуж спустя 23 года отношений – фото
Певица Эмма Бантон
Fotobank / GettyImages

Певица Эмма Бантон и исполнитель Джейд Джонс поженились после 23 лет отношений.

Читайте такжеЖена и дочь Уилла Смита удивили смелым поступком – остались без волос
45-летняя экс-солистка группы "Spice Girls" Эмма Бантон покинула ряды холостячек. Однако к новому статусу – жены, – она шла целых 23 года.

На своей странице в Инстаграм британская певица опубликовала трогательный снимок со свадебной церемонии. В кадре счастливая невеста запечатлена со своим мужем Джейдом Джонсом.

Мистер и миссис Джонс, – лаконично подписала фотографию Эмма.

Эмма Бантон вышла замуж за Джейда Джонса / instagram.com/emmaleebunton

Читайте такжеЖена Монатика показала новое фото с подросшими сыновьями
Отметим, что Эмма закрутила роман с Джейдом в 1998 году, и за все эти года пара неоднократно расставалась и вновь возобновляла отношения. Сейчас пара воспитывает двух детей. В 2007 году певица родила сына Бо Ли Джонс, а в 2011-м – на свет появилась их дочь Тейт Ли Джонс.

Напомним,

Облако тегов

свадьбы звезд личная жизнь звезд социальные сети Spice Girls Эмма Бантон новости Инстаграм свадьба

Материалы по теме

Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов жил в замке с летучими мышами
Новости

Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов жил в замке с летучими мышами
Танці з зірками-2021: участником нового сезона станет лидер группы ТНМК
Новости

Танці з зірками-2021: участником нового сезона станет лидер группы ТНМК
Никита Добрынин и Даша Квиткова рассекретили имя новорожденного сына
Новости

Никита Добрынин и Даша Квиткова рассекретили имя новорожденного сына
Говорит Украина: Украинские братья для итальянской семьи: где наша мать? (эфир от 14.07.2021)
Телешоу

Говорит Украина: Украинские братья для итальянской семьи: где наша мать? (эфир от 14.07.2021)

Популярное на сайте

Дом, где сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.07.2021)

Дом, где сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.07.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2021)

Improv Live Show 2 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2021)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

Популярное видео

Дом, где сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.07.2021)

Дом, где сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.07.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2021)

Improv Live Show 2 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2021)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK