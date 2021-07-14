Жена Монатика показала новое фото с подросшими сыновьями

Семья Дмитрия Монатика продолжает радовать публику своими откровениями.

Буквально недавно Дмитрий Монатик дал большое интервью, в котором впервые детально рассказал о своих сыновьях – Платоне и Данииле. Также они с женой Ириной впервые снялись с мальчиками для обложки глянца.

После появления на обложке журнала Дмитрий и Ирина стали чаще делиться фотографиями с сыновьями на своих страницах в социальных сетях.

Вот и на днях Ирина решила показать публике, как подросли их с Димой мальчики. Вместе с наследниками она отправилась на шоппинг в один из киевских торговых центров.

Ирина Монатик с сыновьями / instagram.com/irinamonatik

В комментарии к фотографии Ирина призналась, что скучает по мужу, который этим летом очень часто уезжает на гастроли.

Самое любимое время любого дня, когда рядом любимые мальчишки… только не хватает папы, который оочень много работает. Сильно скучаем, - пишет Ирина.

Напомним,