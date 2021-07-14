Жена Монатика показала новое фото с подросшими сыновьями
Семья Дмитрия Монатика продолжает радовать публику своими откровениями.
После появления на обложке журнала Дмитрий и Ирина стали чаще делиться фотографиями с сыновьями на своих страницах в социальных сетях.
Вот и на днях Ирина решила показать публике, как подросли их с Димой мальчики. Вместе с наследниками она отправилась на шоппинг в один из киевских торговых центров.
Самое любимое время любого дня, когда рядом любимые мальчишки… только не хватает папы, который оочень много работает. Сильно скучаем, - пишет Ирина.
Напомним,