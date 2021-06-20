Супруга Димы Монатика понежилась на солнце в эффектной позе ‒ фото в купальнике

Жена мультиартиста Димы Монатика отправилась в путешествие по Греции и буквально засыпала микроблог сказочно красивыми снимками.

Так, на одном из кадров Ирина позирует на скалах, приняв выигрышную позу, дабы продемонстрировать свои длинные ножки. Женщина облачилась в черный цельный купальник и солнцезащитные очки. Волосы она распустила, а на тело нанесла мерцающий шиммер.

Жизнь! Какая же ты прекрасна!

‒ написала в посте продюсер.

Ирина Мнатик на отдыхе в Греции / социальная сеть Instagram

Подписчики не прошли мимо такой эффектной публикации. Они порадовали супругу Монатика комплиментами: «Роскошные ноги», «Впечатляет», «Греция Вам к лицу», «Ируся, не узнала! Красивенная», «Невозможно красиво», «Светишься от счастья».

Не обделил вниманием сексуальный снимок любимой и ее супруг, который, кстати говоря, составил компанию ей в этой поездке: «Ирина, Вы такая красотка».

Напомним,