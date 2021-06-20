Супруга Димы Монатика понежилась на солнце в эффектной позе ‒ фото в купальнике
Жена мультиартиста Димы Монатика отправилась в путешествие по Греции и буквально засыпала микроблог сказочно красивыми снимками.
Жизнь! Какая же ты прекрасна!‒ написала в посте продюсер.
Подписчики не прошли мимо такой эффектной публикации. Они порадовали супругу Монатика комплиментами: «Роскошные ноги», «Впечатляет», «Греция Вам к лицу», «Ируся, не узнала! Красивенная», «Невозможно красиво», «Светишься от счастья».
Напомним,
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