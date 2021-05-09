Жена Димы Монатика публично продемонстрировала чувства к мужу: как красиво

9 мая 2021 19:00 Катерина Даниленко
Жена Димы Монатика публично продемонстрировала чувства к мужу: как красиво
Мультиартист Дима Монатик с женой Ириной
социальная сеть Instagram

Дима и Ирина Монатик крайне редко проявляют чувства на публике. Супруги долгие годы скрывали свой роман и рождение детей, однако в последние годы мультиартист и его муза все больше приоткрывают занавес личной жизни.

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Так, совсем недавно возлюбленные представили общественности своих сыновей ‒ Даню и Платона. Семейство снялось в трогательной фотосессии и дало большое интервью. В соцсетях же лишь изредка появлялись совместные романтические кадры знаменитостей. Ирина решила исправить эту ситуацию.

В своем мироблоге продюсер опубликовала трогательный кадр с мужем, на котором обнимает и целует его. Снимок сделан на отдыхе в Турции, где звездная чета сейчас отдыхает.

Моя любовь,
‒ лаконично подписала снимок супруга певца.

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Подписчики и звездные друзья засыпали пару комплиментами, отмечая, что восхищаются их союзом: «Какие же вы невероятные», «Вы ‒ пример для подражания», «Вы прекрасны», «Побольше бы таких фото. Не могу глаз оторвать», «Романтические Монатики», «Моя любимая пара».

Напомним,

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