Обнаженная Alyona Alyona рассказала, что думает о звездной болезни
Рэперша Alyona Alyona повторила дерзкий образ американской певицы Lizzo.
Образ артистка дополнила яркими зелеными тенями, собранными в высокий пучок волосами с зелеными пасмами, украшениями из серебра и золотистым маникюром. Выглядела Алена очень горячо.
Свой пост блогер посвятила теме звездной болезни. Алена утверждает, что убедилась на собственном опыте, что такая болезнь существует. За время своей популярности она столкнулась с разными артистами, часто они оказывались не такими, как на экранах телевизоров.
Мені завжди цікаво спостерігати за селебрітіз наочно, бо про кожного з них я маю попереднє враження з телебачення чи з журналів. Хтось виявився набагато простішим, ніж на екрані, а хтось навпаки ‒ на екрані душка, а в реальному житті егоїстична персона з синдромом нарцисизму.
Напомним,