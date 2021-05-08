Обнаженная Alyona Alyona рассказала, что думает о звездной болезни

Рэперша Alyona Alyona повторила дерзкий образ американской певицы Lizzo.

Исполнительница опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует полностью обнаженной, прикрывая грудь руками. Тело знаменитость украсила блестящими звездами, копируя пышнотелую голливудскую звезду.

Образ артистка дополнила яркими зелеными тенями, собранными в высокий пучок волосами с зелеными пасмами, украшениями из серебра и золотистым маникюром. Выглядела Алена очень горячо.

Свой пост блогер посвятила теме звездной болезни. Алена утверждает, что убедилась на собственном опыте, что такая болезнь существует. За время своей популярности она столкнулась с разными артистами, часто они оказывались не такими, как на экранах телевизоров.

Мені завжди цікаво спостерігати за селебрітіз наочно, бо про кожного з них я маю попереднє враження з телебачення чи з журналів. Хтось виявився набагато простішим, ніж на екрані, а хтось навпаки ‒ на екрані душка, а в реальному житті егоїстична персона з синдромом нарцисизму.

В комментариях певица предложила подписчикам поразмыслить, какие же звезды по их мнению страдают звездной болезнью. Большинство пользователей Сети проигнорировало просьбу девушки, да только потому, что не могли оторвать взгляд от ее пикантного фото: «Ви прекрасна! Ви справжня!», «Вам так круто з зеленим волоссям», «Фото крутіше за оригінал», «Алена, Вы такая крутая! Очень нравитесь», «Невероятная».

Напомним,