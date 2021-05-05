Анна Седокова похвасталась пышными ягодицами в бикини – фото

5 мая 2021 13:40 Юлия Туренко
Анна Седокова похвасталась пышными ягодицами в бикини – фото
Певица Анна Седокова
instagram.com/annasedokova

Певица Анна Седокова порадовала публику откровенными фото с отдыха в Лос-Анджелесе.

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Певица Анна Седокова часто радует своих поклонников пикантными и провокационными снимками в нижнем белье, купальниках, нарядах с глубоким декольте.

Вот и в этот раз Анна поделилась на своей странице в Инстаграм довольно откровенным фото, продемонстрировав свою соблазнительную фигуру. Седокова опубликовала серию снимков, на которых она позирует в красном и желтом купальниках с глубоким декольте. 

Какое у тебя самое сокровенное желание? – обратилась к фанатам под одним из фото певица.

Анна Седокова в купальнике / instagram.com/annasedokova

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Подтянутой фигуре и упругим ягодицам звезды могут позавидовать даже модели. Подписчики Анны были восхищены ее формами. 

В комментариях под снимками они забросали звезду комплиментами: «Купальник и фигура огонь», «Абрикос отличный», «Секси», «Вот это жо».

Певица Анна Седокова / instagram.com/annasedokova

Напомним,

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