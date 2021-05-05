Анна Седокова похвасталась пышными ягодицами в бикини – фото
Певица Анна Седокова порадовала публику откровенными фото с отдыха в Лос-Анджелесе.
Вот и в этот раз Анна поделилась на своей странице в Инстаграм довольно откровенным фото, продемонстрировав свою соблазнительную фигуру. Седокова опубликовала серию снимков, на которых она позирует в красном и желтом купальниках с глубоким декольте.
Какое у тебя самое сокровенное желание? – обратилась к фанатам под одним из фото певица.
В комментариях под снимками они забросали звезду комплиментами: «Купальник и фигура огонь», «Абрикос отличный», «Секси», «Вот это жо».
Напомним,