Alyona Alyona откровенно рассказала о сексуальном опыте: Я симулировала оргазм

Alyona Alyona поразила откровенными признаниями об интиме.

Реперша за свою творческую деятельность неоднократно затрагивала темы собственной значимости, хейтерства, взросления подрастающего поколения, отстаивала бодипозитив, снимаясь в откровенных фотосессиях. Сейчас же девушка решила рассказать о собственном сексуальном опыте и ошибках, которые рекомендует не повторять.

В свежем интервью звезда призналась, что симулировала оргазм в определенном возрасте. Сейчас она считает, что не стоит так делать, даже если боитесь ранить партнера.

И с мужчиной тоже было: «Ой, было хорошо!» Ну не хотелось обижать, это правда. Я знаю, что многих это ранит,

– откровенничает исполнительница.

Звезда добавила, что в таких ситуациях женщина обманывает не партнера, а себя. Она не может быть искренней и получить удовольствие. Артистка осознала это, поэтому перестала внушать себе ложные мысли.

Рэп-исполнительница Alyona Alyona / социальная сеть Instagram

Алена уверена, что на тему близости нужно уметь разговаривать с партнером, рассказывать о предпочтениях в постели.

Тропинку эту прорисовать. И указывать! Говорить не только «вот мне нравится», а говорить во время секса: «эй, а сделай вот так». И я поняла, что если ты чего-то хочешь, то пока ты не скажешь об этом, никто тебя не поймет. Полунамеком вообще никто не понимает! Или говори, или еще лучше – покажи. Можешь показать сначала сама, а человек потом воссоздаст, где там эрогенная зона, и где нужно нажать, или поцеловать,

– поделилась певица.

Знаменитость также добавила, что занимается сексом не только ради оргазма, ее интересует и сам процесс во всех его проявлениях:

Я могу заниматься сексом без оргазма, для меня это нормально. Я ловлю кайф от всего этого процесса.

Напомним,