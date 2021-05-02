Alyona Alyona откровенно рассказала о сексуальном опыте: Я симулировала оргазм
Alyona Alyona поразила откровенными признаниями об интиме.
В свежем интервью звезда призналась, что симулировала оргазм в определенном возрасте. Сейчас она считает, что не стоит так делать, даже если боитесь ранить партнера.
И с мужчиной тоже было: «Ой, было хорошо!» Ну не хотелось обижать, это правда. Я знаю, что многих это ранит,– откровенничает исполнительница.
Звезда добавила, что в таких ситуациях женщина обманывает не партнера, а себя. Она не может быть искренней и получить удовольствие. Артистка осознала это, поэтому перестала внушать себе ложные мысли.
Алена уверена, что на тему близости нужно уметь разговаривать с партнером, рассказывать о предпочтениях в постели.
Тропинку эту прорисовать. И указывать! Говорить не только «вот мне нравится», а говорить во время секса: «эй, а сделай вот так». И я поняла, что если ты чего-то хочешь, то пока ты не скажешь об этом, никто тебя не поймет. Полунамеком вообще никто не понимает! Или говори, или еще лучше – покажи. Можешь показать сначала сама, а человек потом воссоздаст, где там эрогенная зона, и где нужно нажать, или поцеловать,– поделилась певица.
Я могу заниматься сексом без оргазма, для меня это нормально. Я ловлю кайф от всего этого процесса.
Напомним,