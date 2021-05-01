Александр Эллерт объяснил, куда пропала Ксения Мишина
Похоже, звездная пара Ксении Мишиной и Александра Эллерта все еще выясняет отношения.
Знаменитости отказывались комментировать ситуацию, но после нескольких недель молчания автор «Студии Квартал-95» решил рассказать поклонникам, куда же пропала Ксения Мишина.
Есть же октиллион других вопросов... но нет, вам интересен именно этот... Значит играем...Напиши, чтобы тебя никто не перебил. Где Ксюша? Потом зайди к ней в сториз и поймешь где же она,‒ пошутил в своем репертуаре Эллерт.
В Instagram-stories мужчина разместил видео, на котором уставшая актриса лежит на кровати, а Александр подносит ей ложку с икрой и говорит: «Любимая, смотри, какую икру я буду кушать».
Напомним,
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