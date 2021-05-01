Александр Эллерт объяснил, куда пропала Ксения Мишина

Похоже, звездная пара Ксении Мишиной и Александра Эллерта все еще выясняет отношения.

Вот уже несколько недель поклонники проекта «Холостячка» переживают за отношения Ксении Мишиной и Александра Эллерта . Комик больше не публикует stories с любимой, а актриса и вовсе отписалась от него в соцсети и удалила большинство совместных постов.

Знаменитости отказывались комментировать ситуацию, но после нескольких недель молчания автор «Студии Квартал-95» решил рассказать поклонникам, куда же пропала Ксения Мишина.

Есть же октиллион других вопросов... но нет, вам интересен именно этот... Значит играем...Напиши, чтобы тебя никто не перебил. Где Ксюша? Потом зайди к ней в сториз и поймешь где же она,

‒ пошутил в своем репертуаре Эллерт.

Автор «Студии Квартал-95» Александр Эллерт / социальная сеть Instagram

В Instagram-stories мужчина разместил видео, на котором уставшая актриса лежит на кровати, а Александр подносит ей ложку с икрой и говорит: «Любимая, смотри, какую икру я буду кушать».

Фанатов подобное объяснение не удовлетворило, они еще больше обозлились на сценариста: «Вопрос был, что у вас происходит!», «Ждали объяснение ‒ получили икру и игру. Спасибо», «Вы вместе? Ничего не ясно», «Возможно это архивное видео в сторис. Ох уж эти разборки в Сети».

Напомним,