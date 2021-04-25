Ксения Мишина и Александр Эллерт выясняют отношения в социальных сетях

25 апреля 2021 16:00 Катерина Даниленко
Ксения Мишина и Александр Эллерт выясняют отношения в социальных сетях
Актриса Ксения Мишина
социальная сеть Instagram

Звездная пара Ксении Мишиной и Александра Эллерта в очередной раз подогрела слухи о расставании.

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Неделю назад поклонники актрисы заметили, что в ее Instagram пропали совместные снимки с избранником, да и на дне рождении ее сына Платона мужчина не был замечен. Более того, девушка отписалась от сценариста в соцсети.

На вопросы подписчиков в комментариях, где же подевался ее любимый, она не отвечает, однако публикует философские посты.

В этот раз Мишина поразмышляла о гармонии, чем еще больше подогрела интерес к своей личной жизни. Пост девушка сопроводила своим черно-белым портретным снимком.

Знаете, какой секрет вашего спокойствия и гармоничной личности? ‒ Умение наблюдать! Наблюдать, понимая, что ваше тело, имя и жизнь ‒ это игра по божественному сценарию, временность, то, что тленно, скоротечно и непостоянно! А вот истинное Вы ‒ это ваша Душа... И это вечность. Все страдания, переживания и проблемы принадлежат только вашему телу и той игре, в которую оно играет... И когда Вы принимаете факт того, что ваша Душа и тело отделимы и существуют в совершенно разных течениях, Вы совершенно по иному чувствуете и управляете собой и соответственно своей жизнью! Наблюдайте, принимайте, тренируйте своё сознание и несомненно ощутите этот дзен!

В этот же день на страничке у Александра Эллерта появился не менее загадочный пост, где он рассуждает на тему «Есть ли у Бога жена?».

Допустим, есть. И зовут ее Богиня. Тогда у него должны быть и увлечения какие-нибудь, немного должен же он от неё отвлекаться... Но ведь он: в бане замечен не был... на вейкбазе тоже... домино во дворе, не с кем ему... футбол, думаю, он не смотрит, иначе его бы любимая команда всегда выигрывала... Охота, рыбалка? Вряд ли он будит губить тех, кого создал... И ни в одном гаражном кооперативе не зарегистрирован гараж на Бога... выходит, что и жены нет!

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Фолловеры не могут понять, что же произошло между влюбленными. Свои предположения они высказывают в комментариях: «Интересный ответ на вчерашний пост Ксю», «По-моему, это азбука Морзе, смысл которой известно только Ксю и Саше, они так своеобразным образом семейные разборки решают», « Главное, чтобы Богиня не забывала, что она с мужем наравне, даже когда сама блистает на сцене амфитеатра, а он остаётся за кулисами, вдали от суеты», «После грома действительно всегда радуга, ведь ее тоже придумал Бог».

Напомним,

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