Официально! Позитив подтвердил развод с женой Аней Андрийчук-Завгородней

25 апреля 2021 00:45 Катерина Даниленко
Официально! Позитив подтвердил развод с женой Аней Андрийчук-Завгородней
Позитив с экс-женой Аней Андрийчук-Завгородней
социальная сеть Instagram

Брак экс-солиста группы "Время и Стекло" Позитива и дизайнера Ани Андрийчук-Завгородней распался. Пара вместе была более 15 лет.

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С конца 2020 года начали ходить слухи, что Позитив и его супруга Аня больше не вместе. Да и сам исполнитель говорил, что более трудного года в его жизни еще никогда не было, но подробностей не разглашал. Многие утверждали, что артист закрутил новый роман с коллегой по шоу «Танці з зірками» Юлией Сахневич. Исполнитель дал первые комментарии на эту тему.

Позитив с экс-женой Аней Андрийчук-Завгородней / социальная сеть Instagram

В интервью Кате Осадчей артист подтвердил, что расстался с женой, но подробности афишировать пока не собирается. Он планирует обсудить с экс-возлюбленной, какую информацию предоставлять общественности.

Я об этом не хочу сейчас говорить, потому что это серьезная тема. Нам надо поговорить со всеми и с самими собой, во-первых, для того, чтобы эту эксклюзивную новость можно было дать так. Как правильно ее озвучить,
‒ отметил певец.

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К слову, Алексей и Анна начали встречаться еще в школьные годы, а в 2013 году узаконили свои отношения.

Напомним,

  

 

 

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