Официально! Позитив подтвердил развод с женой Аней Андрийчук-Завгородней
Брак экс-солиста группы "Время и Стекло" Позитива и дизайнера Ани Андрийчук-Завгородней распался. Пара вместе была более 15 лет.
В интервью Кате Осадчей артист подтвердил, что расстался с женой, но подробности афишировать пока не собирается. Он планирует обсудить с экс-возлюбленной, какую информацию предоставлять общественности.
Я об этом не хочу сейчас говорить, потому что это серьезная тема. Нам надо поговорить со всеми и с самими собой, во-первых, для того, чтобы эту эксклюзивную новость можно было дать так. Как правильно ее озвучить,‒ отметил певец.
Напомним,
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