63-летняя мама Дана Балана ошеломила танцами в коротком топе и мини-юбке на пляже ‒ видео
После прошлогоднего феерического появления в одном из эфиров "Голоса страны" мама Дана Балана, молдавская певица Людмила Балан, обзавелась еще большей армией поклонников.
Так, сначала Людмила танцевала на пляже в ультракоротком костюме красного цвета, который позже сменила на более пикантный наряд, состоящий из топа с бахромой розового цвета и игривой юбки. Оба наряда отлично демонстрировали стройные ножки звезды.
Пусть моя душа улыбнется в моем сердце, и мое сердце улыбнется через мои глаза, чтобы я мог распространять богатые улыбки грустным сердцам,‒ такими словами сопроводила пост знаменитость.
А совсем скоро Людмила порадовала поклонников еще и снимком в розовом мини-платье в горошек и в стильных белых кроссовках.
Сделай свою жизнь праздником, потому что у тебя день рождения каждый день,‒ говорится в строчках молдавской песни, которую процитировала звезда.
Напомним,