63-летняя мама Дана Балана ошеломила танцами в коротком топе и мини-юбке на пляже ‒ видео

24 апреля 2021 14:00 Катерина Даниленко
63-летняя мама Дана Балана ошеломила танцами в коротком топе и мини-юбке на пляже ‒ видео
Мама Дана Балана Людмила Балан
социальная сеть Instagram

После прошлогоднего феерического появления в одном из эфиров "Голоса страны" мама Дана Балана, молдавская певица Людмила Балан, обзавелась еще большей армией поклонников.

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Сейчас женщина отдыхает в теплых краях, откуда радует фанатов яркими снимками. Последние публикации телеведущей особенно запомнились фолловерам, так как 63-летняя знаменитость предстала в кадре в довольно откровенном образе.

Так, сначала Людмила танцевала на пляже в ультракоротком костюме красного цвета, который позже сменила на более пикантный наряд, состоящий из топа с бахромой розового цвета и игривой юбки. Оба наряда отлично демонстрировали стройные ножки звезды.

Пусть моя душа улыбнется в моем сердце, и мое сердце улыбнется через мои глаза, чтобы я мог распространять богатые улыбки грустным сердцам,
‒ такими словами сопроводила пост знаменитость.

А совсем скоро Людмила порадовала поклонников еще и снимком в розовом мини-платье в горошек и в стильных белых кроссовках.

Сделай свою жизнь праздником, потому что у тебя день рождения каждый день,
‒ говорится в строчках молдавской песни, которую процитировала звезда.

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Подписчики восхищаются жизнерадостностью и превосходным внешним видом мамы Дана Балана: «Как ей удается быть всегда такой позитивной? Невероятная женщина», «Какая же она красивая! Пример!», «Счастливая, задорная, позитивная. Людмила ‒ вы прелестны», «Людмила, сколько в вас энергии, хватит на всех. Очень красивая! Надеюсь, вы поделитесь секретами своей красоты».

Напомним,

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