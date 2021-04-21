Надя Дорофеева рассказала о готовности к материнству: Ждите додошат-дантесиков

21 апреля 2021 15:10 Юлия Туренко
Надя Дорофеева рассказала о готовности к материнству: Ждите додошат-дантесиков
Надя Дорофеева и Владимир Дантес
пресс-служба канала Украина

Певица DOROFEEVA в программе «Зірковий шлях», которую ведут Даниэль Салем и Алена Винницкая на канале «Украина» рассказала, как смогла справиться с разбитым сердцем, и когда станет мамой.

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Надя Дорофеева, которая сегодня отмечает свой день рождения, уже 6 лет замужем за певцом Дантесом, но было время, когда звезде пришлось столкнуться с любовной драмой.

Это было моя первая любовь в 16 лет, меня бросил парень, и я очень страдала. Я помню, что он сделал одну правильную вещь. Он перестал вообще со мной общаться. И он сделал это жестко. Он понимал, что я очень влюблена. А он - нет. Я помню, что я плакала месяц каждый день. Я чувствовала, что это такая дыра внутри. А потом время вылечило, – говорит знаменитость.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes

Сегодня певица счастлива в браке, но, когда DOROFEEVA заявила о старте сольной карьеры, подписчики начали волноваться, что пополнение в молодой семье произойдет не скоро.

Никогда меня карьера не останавливала в этом вопросе, я хочу откровенно сказать, что почему-то так думают, что из-за карьеры. Нет! Не из-за карьеры, а именно потому, что до сих пор мы будто бы с Вовой не готовы. Как-то так. Этот вопрос у нас фигурирует постоянно. И мы уже смеемся. Мы сами шутим в соцсетях – ждите додошат-дантесиков. Но мы это сделаем всё же не из-за давления людей, а из-за своего какого-то решения, – рассказала звезда.

Напомним,

 

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