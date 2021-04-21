Наталья Могилевская рассказала о детской травме, и как поборола со своим партнером страх высоты

21 апреля 2021 13:40 Юлия Туренко
Наталья Могилевская рассказала о детской травме, и как поборола со своим партнером страх высоты
Певица Наталья Могилевская
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская рассказала о своих фобиях, и как борется с ними.

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Украинская исполнительница Наталья Могилевская старается быть открытой со своими подписчиками, поэтому часто делится с ними в соцсетях секретами и какими-то подробностями из своей жизни. На днях певица призналась в своих фобиях.

В Инстаграм Наталья рассказала, что из-за климакофобии избегает выходить на сцену, спускаясь по лестнице. Этот страх родом из детства, когда, будучи 5-летней малышкой, Могилевской зашивали голову.

Никогда раньше не рассказывала, что у меня климакофобия. Я боюсь высоких лестниц. Каждый раз, когда режиссеры придумывают мне звездный спуск на сцене с поднебесья, я вынуждена отказаться и выйти как обычно сбоку. На «Танцах» для меня было мучением выход пар на паркет. Почему? Я в детстве упала и разбила голову. Пятилетнюю девочку зашивали. А еще акрофобия, я жутко стала бояться высоты. Раньше такого со мной не было.

Певица Наталья Могилевская / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

В своих публикациях артистка делится, как борется со своими фобиями. Наталья признается, что, несмотря на большой страх, лучший способ от него освободиться - посмотреть ему в глаза.

Несмотря на то, что мне было очень страшно и мне казалось, что я умерла и больше никогда в жизни я это не повторю, тем не менее я гордо могу сказать, что я это сделала! Я прыгнула с банджи-джампинга в свободном полете с моста вместе с моим партнером. Это было очень страшно! То есть самый лучший способ освободиться от страха - посмотреть ему в глаза и прорепетировать ту ситуацию, которая тебя так беспокоит. Попробовать ее. Постараться через нее пройти.

Напомним,

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