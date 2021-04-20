Зірки, чутки & Hallywood: Ирина Сопонару с истерикой покинула студию шоу
Звезда комедийного сериала «Однажды под Полтавой», известная зрителю по образу Ярынки, а также участница «Женского квартала», стала гостьей шоу «Зірки, чутки та Галлівуд» на ТЕТ.
Среди разнообразных предметов от кондитерской посыпки до сырого мяса, были жуки. Актриса побоялась засовывать руку, а когда увидела, что было внутри, с истерикой убежала из студии. После к ней подошел ведущий, чтобы обняться, но актриса высказала ему свое негодование.
Это подло. Зачем такое делать? Я больше к вам не приду. Мне надо теперь к психоаналитику поехать, – заявила Ирина Сопонару.
Напомним,
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