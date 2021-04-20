Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая впервые рассказала о своем новом романе
Актриса Дарья Петрожицкая поделилась новыми деталями своей личной жизни.
С мужем Петрожицкая развелась спустя десять лет совместной жизни, а выкидыш у актрисы произошел в 20 лет. Случилось это, когда актриса приехала в гости к маме в Чернигов.
В этот раз 29-летняя Дарья порадовала своих поклонников приятной новостью – она снова влюблена и счастлива. Об этом звезда сериала "Папик" рассказала в интервью «ЖВЛ».
Он как раз застал тот момент, когда я была веселая, счастливая, выспанная и здоровая. И улыбалась. И, видимо, это его и задело. Мне нравится как я его чувствую, - делится актриса. - Когда я просто сижу, а он берет и дает мне Kinder, то я просто кайфую. А я: «О, давай игрушку смотреть». Мне легко. Я чувствую, что у меня какая-то гармония внутри.