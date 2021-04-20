Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая впервые рассказала о своем новом романе

20 апреля 2021 15:20 Юлия Туренко
Звезда сериала
Актриса Дарья Петрожицкая
instagram.com/petrozhitskaya

Актриса Дарья Петрожицкая поделилась новыми деталями своей личной жизни.

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В начале 2021 года Дарья Петрожицкая дала одно из самых откровенных интервью. В беседе с Машей Ефросининой актриса впервые рассказала о разводе и потере ребенка.

С мужем Петрожицкая развелась спустя десять лет совместной жизни, а выкидыш у актрисы произошел в 20 лет. Случилось это, когда актриса приехала в гости к маме в Чернигов.

В этот раз 29-летняя Дарья порадовала своих поклонников приятной новостью – она снова влюблена и счастлива. Об этом звезда сериала "Папик" рассказала в интервью «ЖВЛ».

Актриса Дарья Петрожицкая / instagram.com/petrozhitskaya
Новый избранник Петрожицкой моложе ее. Парень не связан с актерской профессией. Более того, он даже не знал, что Даша – звезда популярного сериала.

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Знакомство пары состоялось в кругу общих друзей. Случилось это после того, как Дарья завершила сниматься во втором сезоне сериала «Папик». Сейчас влюбленные переживают конфетно-букетный период.

Он как раз застал тот момент, когда я была веселая, счастливая, выспанная и здоровая. И улыбалась. И, видимо, это его и задело. Мне нравится как я его чувствую, - делится актриса. - Когда я просто сижу, а он берет и дает мне Kinder, то я просто кайфую. А я: «О, давай игрушку смотреть». Мне легко. Я чувствую, что у меня какая-то гармония внутри.

Актриса Дарья Петрожицкая / instagram.com/petrozhitskaya
Напомним, 

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