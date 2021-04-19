Липсинк баттл: кто победил в шоу звездных пародий и получил золотой пояс
В субботу на телеканале «1+1» состоялся долгожданный Суперфинал сенсационного шоу звездных пародий под названием «Липсинк баттл».
А Владимир Дантес в финале выступил в образе поющего ректора Михаила Поплавского, «залипсив» песню «Юний орел». Сам Михаил Поплавский вышел на сцену в конце номера, изрядно удивив Владимира и зрителей. Вместе певец и известный шоумен и ректор устроили настоящее шоу.
После выступления Михаил Михайлович так прокомментировал пародию на себя:
Мне очень приятно, что Володя сделал пародию на меня, конечно, не очень удачно, ведь никто не может сделать копию с Михаила Поплавского, – пошутил ректор.
Я в шоке, даже не ожидал. Владимир справился на отлично, – уже без шуток прокомментировал Поплавский.
В баттле юмориста и актера Юрия Ткача и актрисы студии «Квартал 95» Елены Кравец победил Юрий с пародией на Билли Айлиш.
А вот звезда сериала «Папик» Даша Петрожицкая, которая ради удачной пародии летала над сценой на огромном маятнике, уступила по результатам зрительских аплодисментов Лесе Никитюк, которая пародировала украинскую певицу Раису Кириченко с песней «Я - казачка твоя».
Я обожаю группу Queen. Даже моя первая татуировка – со строками их песни, а сейчас выступаю под хиты группы на «Липсинк баттле», – прокомментировал финальную пародию Владимир и спел сроки песни, которые вытатуированы у него на руке.