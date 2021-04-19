Липсинк баттл: кто победил в шоу звездных пародий и получил золотой пояс

В субботу на телеканале «1+1» состоялся долгожданный Суперфинал сенсационного шоу звездных пародий под названием «Липсинк баттл».

В баттле певец соревновался с артистом и тренером «Голоса страны» MONATIK, который «залипсил» певицу Siа и после номера даже устроили с ведущим ПТП небольшое соревнование – кто из них дольше сможет крутить матрас на голове.

А Владимир Дантес в финале выступил в образе поющего ректора Михаила Поплавского, «залипсив» песню «Юний орел». Сам Михаил Поплавский вышел на сцену в конце номера, изрядно удивив Владимира и зрителей. Вместе певец и известный шоумен и ректор устроили настоящее шоу.

После выступления Михаил Михайлович так прокомментировал пародию на себя:

Мне очень приятно, что Володя сделал пародию на меня, конечно, не очень удачно, ведь никто не может сделать копию с Михаила Поплавского, – пошутил ректор.

Я в шоке, даже не ожидал. Владимир справился на отлично, – уже без шуток прокомментировал Поплавский.

По результатам зрительских аплодисментов, которые измерял шумометр, в битве победил Владимир Дантес и прошел в соревнование в супербаттле.

В баттле юмориста и актера Юрия Ткача и актрисы студии «Квартал 95» Елены Кравец победил Юрий с пародией на Билли Айлиш.

А вот звезда сериала «Папик» Даша Петрожицкая, которая ради удачной пародии летала над сценой на огромном маятнике, уступила по результатам зрительских аплодисментов Лесе Никитюк, которая пародировала украинскую певицу Раису Кириченко с песней «Я - казачка твоя».

В супербаттле за победу в шоу соревновались телеведущая Леся Никитюк, юморист Юрий Ткач и Владимир Дантес. Все звезды «липсили» легендарного Фредди Меркьюри, а зрители в зале решили, что лучше всего справился с пародией и стал победителем шоу «Липсинк баттл» именно Владимир Дантес.

Я обожаю группу Queen. Даже моя первая татуировка – со строками их песни, а сейчас выступаю под хиты группы на «Липсинк баттле», – прокомментировал финальную пародию Владимир и спел сроки песни, которые вытатуированы у него на руке.