Голос країни-11: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2021)

17 апреля 2021 06:00 Юлия Туренко
Голос країни-11: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2021)
Голос країни-11: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2021)
пресс-служба

В воскресенье, 18 апреля, на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 13 выпуск нового сезона вокального талант-шоу Голос країни-11. Прямой эфир Голосу країни 11 сезон смотрите онлайн на TV.UA.

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Состоится полуфинал главного музыкального шоу Голос країни-11, где зрители и тренеры выберут по 1 участнику из команды, которые будет бороться за победу в суперфинале шоу.

Впервые в истории «Голосу країни» прямой эфир будет посвящен украинским хитам. Участникам представится шанс спеть в дуэте с известными украинскими исполнителями.

За право стать главным вокалистом страны будет бороться команда digital-открытия года DOROFEEVA. «Душа команды DOROFEEVA» Сергей Лазановский, которого в шоу вернули зрители выступит с певцом и экс-тренером «Голосу країни» Сергеем Бабкиным. Выйдет на сцену и эпатажный певец Илья Николаенко, который пришел на «Голос країни», чтобы доказать отцу, что достоин стать популярным артистом.

Певец с уникальным женским тембром Сергей Нейчев из команды Олега Винника споет дуэтом с легендой украинской сцены Александром Пономаревым, а хранительница украинского фольклора Галина Курышко - с известной певицей Евгенией Власовой.

Выйдет на сцену и команда Тины Кароль. Украинскую Adele Юлию Тимочко поддержит на сцене группа KAZKA. Логист американской компании Екатерина Гладий споет с лидером группы «Друга ріка» Валерием Харчишиным.

Споет воскресным вечером и команда MONATIK. Звезда интернета Тёма Паучек исполнит хит совместно с Гайтаной, а певица KOLA, которая пришла на «Голос країни» за реваншем, выступит с группой The Hardkiss.

К тому же, участникам представится шанс исполнить совместную песню со своим тренером. Прямой эфир состоится без зрителей и с соблюдением всех карантинных норм.

13 выпуск шоу Голос країни-11 смотрите 18 апреля в 21:00 на 1+1 и онлайн на нашем сайте TV.UA.

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