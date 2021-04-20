Внучка Софии Ротару похвасталась идеальной фигурой в бикини – фото
20 апреля 2021 23:19
Юлия Туренко
Модель Соня Евдокименко
instagram.com/iamsofiaeve
19-летняя Соня Евдокименко отправилась на отдых за границу.
Для путешествия внучка Софии Ротару
выбрала один из Гавайских островов – Кауаи. За неделю своего отпуска Соня опубликовала на своей странице в Инстаграм множество видео и фотографий живописной природы.
Однако девушка не забывает и себя показывать в соцсети. В своем блоге Евдокименко разместила несколько кадров, на которых позирует, лежа на берегу Тихого океана, и демонстрируя свою шикарную фигуру.
Соня Евдокименко в бикини / instagram.com/iamsofiaeve
Отметим, что на отдых София отправилась со своим бойфрендом Денисом Жадановым, а также с компанией друзей. В Инстаграм-сториз Денис опубликовал несколько снимков с любимой девушкой, и показал свою красотку в бикини на черно-белом фото.
Соня Евдокименко в купальнике / instagram.com/iamsofiaeve
Фолловеры засыпали пару множеством комплиментов, в том числе не забывали оставлять лестные комментарии идеальным формам Сони: "Божественные ножки", "Потрясающая", "Красота спасёт мир - это про вас София ", "Диамант".
Внучка Софии Ротару в бикини на Гавайях / instagram.com/iamsofiaeve
Соня Евдокименко и Денис Жаданов / instagram.com/denzhadanov
Напомним,