Внучка Софии Ротару похвасталась идеальной фигурой в бикини – фото

20 апреля 2021 23:19 Юлия Туренко
Внучка Софии Ротару похвасталась идеальной фигурой в бикини – фото
Модель Соня Евдокименко
instagram.com/iamsofiaeve

19-летняя Соня Евдокименко отправилась на отдых за границу.

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Для путешествия внучка Софии Ротару выбрала один из Гавайских островов – Кауаи. За неделю своего отпуска Соня опубликовала на своей странице в Инстаграм множество видео и фотографий живописной природы.

Однако девушка не забывает и себя показывать в соцсети. В своем блоге Евдокименко разместила несколько кадров, на которых позирует, лежа на берегу Тихого океана, и демонстрируя свою шикарную фигуру.

Соня Евдокименко в бикини / instagram.com/iamsofiaeve

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Отметим, что на отдых София отправилась со своим бойфрендом Денисом Жадановым, а также с компанией друзей. В Инстаграм-сториз Денис опубликовал несколько снимков с любимой девушкой, и показал свою красотку в бикини на черно-белом фото.

Соня Евдокименко в купальнике / instagram.com/iamsofiaeve

Фолловеры засыпали пару множеством комплиментов, в том числе не забывали оставлять лестные комментарии идеальным формам Сони: "Божественные ножки", "Потрясающая", "Красота спасёт мир - это про вас София ", "Диамант".

Внучка Софии Ротару в бикини на Гавайях / instagram.com/iamsofiaeve

Соня Евдокименко и Денис Жаданов / instagram.com/denzhadanov

Напомним,

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