Наталья Могилевская попала в любовный треугольник: что случилось с певицей в пятницу 13-го

13 ноября 2020 14:15 Юлия Крутиева
Наталья Могилевская попала в любовный треугольник: что случилось с певицей в пятницу 13-го

Легенда украинской сцены Наталья Могилевская и блоггер Даниэль Вегас, которого мы знаем как звезду сериала "Школа", представили совместную коллаборацию на легендарную песню Натальи - «Місяць».

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Премьера совместной коллаборации состоялась в хеллоуинском эфире шоу «Танцы со звездам», где и случилась нашумевшая свадьба Натальи Могилевской и 90-летнего Григория Чапкиса.

В основе сюжета клипа разворачивается вампирская история любви между Графом Дракулой в роли которого Григорий Чапкис и его свитой (украинские звезды Тik Tok из ULove Home), графиней Могилевской и священником в роли Даниэля Вегаса.

В рамках продвижения песни "Белый самолет" я побывала в гостях у тиктокеров, мы очень подружились с ребятами и они мне предложили коллаборацию. Я посчитала это очень интересным - совместить классическое музыкальное образование и современный инновационной подход в музыке. Для меня огромная честь сниматься в одном фильме с легендарным танцором, моим преподавателем Григорием Чапкисом. Наша история очень давняя, он был моим учителем еще в 90-х, когда я училась в эстрадно-цирковой академии, так что в этом фильме три поколения артистов, - делится Могилевская.

Я счастлив, что создал ULove Home - мощный ресурс со своей аудиторией поклонников. Он стал поводом для знакомства с невероятно сильной артисткой и человеком – Натальей Могилевской. Коллаборация в песне "Місяць" подарила нам обмен энергиями и опытом. Мы уже планируем выпуск следующей совместной работы, – прокомментировал Даниэль Вегас.

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