Наталья Могилевская попала в любовный треугольник: что случилось с певицей в пятницу 13-го
Легенда украинской сцены Наталья Могилевская и блоггер Даниэль Вегас, которого мы знаем как звезду сериала "Школа", представили совместную коллаборацию на легендарную песню Натальи - «Місяць».
В основе сюжета клипа разворачивается вампирская история любви между Графом Дракулой в роли которого Григорий Чапкис и его свитой (украинские звезды Тik Tok из ULove Home), графиней Могилевской и священником в роли Даниэля Вегаса.
В рамках продвижения песни "Белый самолет" я побывала в гостях у тиктокеров, мы очень подружились с ребятами и они мне предложили коллаборацию. Я посчитала это очень интересным - совместить классическое музыкальное образование и современный инновационной подход в музыке. Для меня огромная честь сниматься в одном фильме с легендарным танцором, моим преподавателем Григорием Чапкисом. Наша история очень давняя, он был моим учителем еще в 90-х, когда я училась в эстрадно-цирковой академии, так что в этом фильме три поколения артистов, - делится Могилевская.
Я счастлив, что создал ULove Home - мощный ресурс со своей аудиторией поклонников. Он стал поводом для знакомства с невероятно сильной артисткой и человеком – Натальей Могилевской. Коллаборация в песне "Місяць" подарила нам обмен энергиями и опытом. Мы уже планируем выпуск следующей совместной работы, – прокомментировал Даниэль Вегас.