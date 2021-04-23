Ксения Мишина опубликовала загадочный пост на фоне слухов о расставании с Александром Эллертом

Осень 2020 года запомнилась зрителям яркой премьерой проекта «Холостячка».

На протяжении трех месяцев в рамках проекта «Холостячка» Ксения Мишина искала мужчину, с которым она хотела бы построить семью. И актрисе это удалось.

В финале «Холостячки» Мишина сделала свой выбор, доверив свое сердце Александру Эллерту. После завершения проекта пара успела поселиться в одну квартиру, а также отдохнуть за границей вместе со своими детьми.

Но в апреле этого года поклонники пары заподозрили неладное. Ксения неожиданно удалила все фотографии с Эллертом в своем Инстаграм. При этом пара еще и отписалась друг от друга.

Ксения Мишина и Александр Эллерт / instagram.com/ellert_a

Подобное поведение натолкнуло аудиторию на мысль, что Ксения и Александр рассталась. Сама пара до сих пор эти догадки не комментировала.

Вот только лишь 22 апреля актриса разместила в своем Инстаграм публикацию, в которой поразмышляла на тему перемен ради любви. Ее подписчики уверены, что сообщение адресовано именно Александру.

А вы задумывались над тем, что в нашем мире на самом деле огромное количество миров! Более семи миллиардов! Абсолютно разных, уникальных, сложных, потрясающих Миров. Но несмотря на все их отличия их связывает одно - желание любви и счастья! И все устроено так, что порой невероятно трудно этим мирам взаимодействовать. Каждый мир до определенного момента уверен, что он в силах что-то контролировать. (Спойлер - иллюзия), - пишет Мишина. - Миры встречаются внезапно, предполагательно по расписанию Создателя:) И как бы один мир не считал неправильным, поломанным и несовершенным другой мир, тем не менее внутри он все равно испытывает притяжение, тем заветным желанием любви! И цель получается научится мирить миры! Такая сложная, но одновременно интересная задача. И помириться миры могут только начав с себя, расширяя себя и принимая чужое «несовершенство» и уникальность. Именно тогда приходит понимание, что тот мир в своём мире прав и у него такое мироустройство. Но самое ценное то, что через время каждый мир начнет меняться. А знаете почему? Потому, что так задумано создателем миров! Ибо миру нужен мир! И только так появляется эта самая неуловимая любовь!

Актриса Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua

Напомним,