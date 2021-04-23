Холостяк-11: неужели "Зайка" разобьет сердце Михаилу Заливако?

23 апреля 2021 13:10 Юлия Туренко
Холостяк-11: неужели
Михаил Заливако
пресс-служба канала СТБ

Уже в эту пятницу, 23 апреля в 19:00, на СТБ выйдет 8 выпуск романтического реалити «Холостяк».

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На проекте «Холостяк-11» пройдет еще одна неделя в солнечном Египте. Главный герой пригласит одну из своих фавориток на индивидуальное свидание. Однако вслед за приятными эмоциями придет разочарование… Что же случится? 

Одна из девушек на свидании с Холостяком ощутит себя царицей Клеопатрой! Главный герой подготовит для спутницы особенный сюрприз и предложит провести день в спа. Не пропустите самое страстное свидание сезона!

Перед Церемонией роз девушкам нужно будет как следует постараться, чтобы собрать себе образы на встречу с Холостяком. Чтобы получить наряды, участницам придется заработать на них денег. А сделать это они смогут с помощью своих талантов и труда: смастерив украшения, приготовив десерты и даже расшифровав иероглифы! 

Участница шоу «Холостяк-11» / пресс-служба канала СТБ
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Кому удастся собрать наибольшую сумму и приобрести самый эффектный наряд? С кем из девушек Михаил неожиданно сбежит? А кого конкурентки заподозрят в сомнительном прошлом? 

Напомним, 

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