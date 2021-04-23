Холостяк-11: неужели "Зайка" разобьет сердце Михаилу Заливако?

Уже в эту пятницу, 23 апреля в 19:00, на СТБ выйдет 8 выпуск романтического реалити «Холостяк».

На проекте «Холостяк-11» пройдет еще одна неделя в солнечном Египте. Главный герой пригласит одну из своих фавориток на индивидуальное свидание. Однако вслед за приятными эмоциями придет разочарование… Что же случится?

Одна из девушек на свидании с Холостяком ощутит себя царицей Клеопатрой! Главный герой подготовит для спутницы особенный сюрприз и предложит провести день в спа. Не пропустите самое страстное свидание сезона!

Перед Церемонией роз девушкам нужно будет как следует постараться, чтобы собрать себе образы на встречу с Холостяком. Чтобы получить наряды, участницам придется заработать на них денег. А сделать это они смогут с помощью своих талантов и труда: смастерив украшения, приготовив десерты и даже расшифровав иероглифы!

Участница шоу «Холостяк-11» / пресс-служба канала СТБ

Кому удастся собрать наибольшую сумму и приобрести самый эффектный наряд? С кем из девушек Михаил неожиданно сбежит? А кого конкурентки заподозрят в сомнительном прошлом?

Напомним,