Холостяк-10: победительница шоу Даша Ульянова удивила откровенной фотосессией
22 апреля 2021 16:10
Победительница проекта «Холостяк-10» Даша Ульянова
instagram.com/dasha_ulyanovaa
Победительница проекта «Холостяк-10» в очередной раз удивила публику.
Даши Ульяновой уже давно привыкли, что девушка время от времени любит публиковать в своем Инстаграм пикантные фотографии и видео.
Но в этот раз одна из самых ярких участниц проекта «Холостяк-10» превзошла саму себя. И сделала это Даша очень эффектно. Она устроила откровенную фотосессию.
Перед объективом фотографа Ульянова позировала полностью обнаженной, прикрывая интимные зоны руками.
Для меня фотосессия - один из способов наладить контакт с собой и своим телом. Я кайфую не только от результата, но и от самого процесса съемки, - пишет Даша в Инстаграм. - Дорогие девчонки, если у вас еще не сложились гармоничные отношения с собой или есть комплексы, попробуйте устроить себе фото-день.
Победительница проекта «Холостяк-10» Даша Ульянова / instagram.com/dasha_ulyanovaa
Читайте такжеНаталья Могилевская рассказала о детской травме, и как поборола со своим партнером страх высотыВ комментариях под фотографией подписчики Даши не сдерживали своих восхищений: «Богиня, первая ассоциация», «Божественная», «Оооочень красивая!», «Эстетическая красота».
Напомним,