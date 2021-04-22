Холостяк-10: победительница шоу Даша Ульянова удивила откровенной фотосессией

22 апреля 2021 16:10 Юлия Туренко
Холостяк-10: победительница шоу Даша Ульянова удивила откровенной фотосессией
Победительница проекта «Холостяк-10» Даша Ульянова
instagram.com/dasha_ulyanovaa

Победительница проекта «Холостяк-10» в очередной раз удивила публику.

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Фолловеры Даши Ульяновой уже давно привыкли, что девушка время от времени любит публиковать в своем Инстаграм пикантные фотографии и видео.

Но в этот раз одна из самых ярких участниц проекта «Холостяк-10» превзошла саму себя. И сделала это Даша очень эффектно. Она устроила откровенную фотосессию.

Перед объективом фотографа Ульянова позировала полностью обнаженной, прикрывая интимные зоны руками.

Для меня фотосессия - один из способов наладить контакт с собой и своим телом. Я кайфую не только от результата, но и от самого процесса съемки, - пишет Даша в Инстаграм. - Дорогие девчонки, если у вас еще не сложились гармоничные отношения с собой или есть комплексы, попробуйте устроить себе фото-день.

Победительница проекта «Холостяк-10» Даша Ульянова / instagram.com/dasha_ulyanovaa
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В комментариях под фотографией подписчики Даши не сдерживали своих восхищений: «Богиня, первая ассоциация», «Божественная», «Оооочень красивая!», «Эстетическая красота».

Напомним, 

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