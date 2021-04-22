Анджелина Джоли рассказала, чем ей пришлось пожертвовать из-за развода с Питтом

Тема развода Анджелины Джоли и Брэда Питта вот уже который год не сходит с первых полос мировых СМИ.

Несмотря на то, что о своем разводе Анджелина Джоли и Брэд Питт сообщили миру еще в 2016 году, их бракоразводный процесс длится по сей день. Экс-супруги все никак не могут решить вопрос опеки над детьми.

Развод Джоли и Питта сказался не только на их психологическом состоянии, но и внес серьезные потери в их творчестве. Актер лишился несколько кассовых ролей, а актрисе пришлось делать паузу в карьере.

О творческих паузах и жертвах Анджелина впервые рассказала в своем недавнем интервью изданию «Entertainment Weekly». В частности, звезде пришлось поставить на паузу свою карьеру режиссера.

Актриса Анджелина Джоли / Fotobank / GettyImages

Связано это с тем, что Джоли пришлось больше времени посвятить воспитанию шестерых детей и делам по хозяйству.

Я люблю режиссировать, но в моей семье произошли изменения, которые не позволяли мне руководить съемочным процессом в течение нескольких лет. Мне нужно было чаще бывать дома, поэтому я вернулась к тому, чтобы заниматься актерской работой, – рассказала актриса.

Напомним,