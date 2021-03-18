СМИ: Анджелина Джоли собирается показать доказательства домашнего насилия со стороны Питта

18 марта 2021 09:40 Алла Лысак
СМИ: Анджелина Джоли собирается показать доказательства домашнего насилия со стороны Питта
СМИ: Анджелина Джоли собирается показать доказательства домашнего насилия со стороны Брэда Питта
Fotobank / GettyImages

Анджелина Джоли и Брэд Питт до сих пор не могут решить вопрос опеки над детьми.

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Уже более 4 лет длится процесс, связанный с опекой над общими детьми супругов. И накануне нового судебного заседания Анджелина Джоли, как сообщает издание The Sun со ссылкой на источники, решила вытащить «туз» из рукава и предоставить доказательства того, что в браке с Питтом подвергалась домашнему насилию.  

Отметим, что разногласия между бывшими супругами возникли сразу же после развода.

Брэд настаивает на общей опеке между детьми, а Анджелина Джоли стремится урезать права отца наследников. 

Журналисты сходятся во мнении, что судебная тяжба может спровоцировать громкий скандал в Голливуде, если Джоли действительно владеет доказательствами абьюза со стороны Питта. Известно, что 12 марта она подала документы, в которых идет речь о домашнем насилии со стороны мужчины. 

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На следующем судебном собрании Джоли планирует предоставить видеофайлы, а также показания неких свидетелей. Ранее Джоли уже обвиняла Питта в действиях физического характера, которые были направлены на их сына Мэддокса, но без доказательств. 

Напомним,

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