В Голливуде снимут римейк фильма Мистер и миссис Смит: вернутся ли Джоли и Питт?

В Голливуде снимут римейк фильма Мистер и миссис Смит: вернутся ли Джоли и Питт к своим ролям?

Мода на римейки культовых картин не обошла стороной и боевик Мистер и миссис Смит.

Главные роли в фильме сыграли Брэд Питт и Анджелина Джоли.

Но если поклонники звездной пары и задумались на короткое мгновение о возможном воссоединении пары хотя бы на экране, создатели прочти сразу разбили эти мечты. Как сообщает People, Amazon Prime, по заказу которого будут снимать сериал, уже выбрал актеров, которые исполнят в шоу главные роли.

Миссис Смит на экране воплотит Фиби Уоллер-Бридж, а ее партнером по фильму станет рэпер и актер Дональд Гловер.

Сами актеры уже подтвердили свое участие.

Это команда мечты! Дональд и Фиби – два самых талантливых актера в мире. Для нас и подписчиков мечта увидеть их двоих в творческом тандеме. Мистер и миссис Смит – знаковый фильм, не можем дождаться, когда увидим перезапуск,

– отметила глава Amazon Studio Дженнифер Салько.

Пока непонятно, каким будет римейк, а премьера ожидается не ранее 2022 года.

Напомним,