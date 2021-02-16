В Голливуде снимут римейк фильма Мистер и миссис Смит: вернутся ли Джоли и Питт?

16 февраля 2021 09:30 Алла Лысак
В Голливуде снимут римейк фильма Мистер и миссис Смит: вернутся ли Джоли и Питт?
В Голливуде снимут римейк фильма Мистер и миссис Смит: вернутся ли Джоли и Питт к своим ролям?
кадр из фильма

Мода на римейки культовых картин не обошла стороной и боевик Мистер и миссис Смит.

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Главные роли в фильме сыграли Брэд Питт и Анджелина Джоли.

Но если поклонники звездной пары и задумались на короткое мгновение о возможном воссоединении пары хотя бы на экране, создатели прочти сразу разбили эти мечты. Как сообщает People, Amazon Prime, по заказу которого будут снимать сериал, уже выбрал актеров, которые исполнят в шоу главные роли.

Миссис Смит на экране воплотит Фиби Уоллер-Бридж, а ее партнером по фильму станет рэпер и актер Дональд Гловер.

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Сами актеры уже подтвердили свое участие.

Это команда мечты! Дональд и Фиби – два самых талантливых актера в мире. Для нас и подписчиков мечта увидеть их двоих в творческом тандеме. Мистер и миссис Смит – знаковый фильм, не можем дождаться, когда увидим перезапуск,
– отметила глава Amazon Studio Дженнифер Салько.

Пока непонятно, каким будет римейк, а премьера ожидается не ранее 2022 года.

Напомним,

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