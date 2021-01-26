СМИ: HBO Max планирует снять сериал по вселенной Гарри Поттера
Есть надежда, что Вселенная о юном волшебнике пополнится еще и сериалом, который планирует снять HBO Max.
Говорить об актерском составе и дате начала съемок пока рано, поскольку стриминговая платформа еще не приняла окончательное решение по тому, какой этап жизни Гарри Поттера будет показан в планируемом сериале.
Журналисты подчеркивают, что WarnerMedia, при поддержке которой работает HBO Max, придется заручиться поддержкой Джоан Роулинг.
Правда, актер выдвинул и довольно эксцентричное требование – уволить саму писательницу Роулинг. Рэдклифф отметил, что он не сможет работать с создательницей книг о Гарри Поттере по идеологическим причинам.
Напомним,