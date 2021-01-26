СМИ: HBO Max планирует снять сериал по вселенной Гарри Поттера

Есть надежда, что Вселенная о юном волшебнике пополнится еще и сериалом, который планирует снять HBO Max.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, пока киноделы обсуждают только создание сериала и проводят собеседования со сценаристами-кандидатами.

Говорить об актерском составе и дате начала съемок пока рано, поскольку стриминговая платформа еще не приняла окончательное решение по тому, какой этап жизни Гарри Поттера будет показан в планируемом сериале.

Журналисты подчеркивают, что WarnerMedia, при поддержке которой работает HBO Max, придется заручиться поддержкой Джоан Роулинг.

Интересно, что эти новости появились спустя несколько месяцев после того, как Дэниэл Рэдклифф якобы согласился вернуться к роли Гарри Поттера в новых телевизионных проектах.

Правда, актер выдвинул и довольно эксцентричное требование – уволить саму писательницу Роулинг. Рэдклифф отметил, что он не сможет работать с создательницей книг о Гарри Поттере по идеологическим причинам.

Напомним,