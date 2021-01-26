СМИ: HBO Max планирует снять сериал по вселенной Гарри Поттера

26 января 2021 23:00 Алла Лысак
СМИ: HBO Max планирует снять сериал по вселенной Гарри Поттера
СМИ: HBO Max планирует снять сериал по вселенной Гарри Поттера
кадр из фильма

Есть надежда, что Вселенная о юном волшебнике пополнится еще и сериалом, который планирует снять HBO Max.

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Как сообщает издание The Hollywood Reporter, пока киноделы обсуждают только создание сериала и проводят собеседования со сценаристами-кандидатами.

Говорить об актерском составе и дате начала съемок пока рано, поскольку стриминговая платформа еще не приняла окончательное решение по тому, какой этап жизни Гарри Поттера будет показан в планируемом сериале. 

Журналисты подчеркивают, что WarnerMedia, при поддержке которой работает HBO Max, придется заручиться поддержкой Джоан Роулинг.

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Интересно, что эти новости появились спустя несколько месяцев после того, как Дэниэл Рэдклифф якобы согласился вернуться к роли Гарри Поттера в новых телевизионных проектах. 

Правда, актер выдвинул и довольно эксцентричное требование – уволить саму писательницу Роулинг. Рэдклифф отметил, что он не сможет работать с создательницей книг о Гарри Поттере по идеологическим причинам.

Напомним,

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