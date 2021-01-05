Инсайдер: Дэниэл Рэдклифф может вернуться к Гарри Поттеру
Почти 10 лет назад вышла последняя часть поттерианы.
Об этом на своей странице в сервисе Patreon сообщил голливудский инсайдер Дэниэл Рихтман. По его словах, другие звезды франшизы тоже рассматривают возможности возвращения к персонажам.
Переговоры идут уже очень давно, но новость не объявляют официально из-за пандемии коронавируса. Она не дает работать над проектом оперативно и называть конкретные сроки.
Отметим, что события в пьесе затрагивают наследников семей Поттера, Уизли и Грейнджер.
Напомним,