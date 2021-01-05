Инсайдер: Дэниэл Рэдклифф может вернуться к Гарри Поттеру

5 января 2021 09:30 Алла Лысак
Инсайдер: Дэниэл Рэдклифф может вернуться к Гарри Поттеру
Инсайдер: Дэниэл Рэдклифф может вернуться к Гарри Поттеру
Fotobank / GettyImages

Почти 10 лет назад вышла последняя часть поттерианы.

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Актер Дэниэл Редклифф может вернуться к участию в шоу о Гарри Поттере, он уже ведет соответствующие переговоры.

Об этом на своей странице в сервисе Patreon сообщил голливудский инсайдер Дэниэл Рихтман. По его словах, другие звезды франшизы тоже рассматривают возможности возвращения к персонажам.

Переговоры идут уже очень давно, но новость не объявляют официально из-за пандемии коронавируса. Она не дает работать над проектом оперативно и называть конкретные сроки.
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Пока непонятно, речь идет о фильме или сериале. Но поклонники склоняются к тому, что у киноделов есть планы экранизировать с актерами пьесу «Гарри Поттер и Проклятое Дитя», ее Джоан Роулинг опубликовала в 2016 году в качестве продолжения.

Отметим, что события в пьесе затрагивают наследников семей Поттера, Уизли и Грейнджер.

Напомним,

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