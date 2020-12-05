Дэниэл Рэдклифф избегает социальных сетей: Моя психика не выдержит

5 декабря 2020 17:00 Катерина Даниленко
Дэниэл Рэдклифф избегает социальных сетей: Моя психика не выдержит
Актер Дэниэл Рэдклифф
социальная сеть Instagram

Британский актер Дэниэл Рэдклифф, прославившийся благодаря главной роли в истории про мальчика-волшебника, наконец рассказал, почему его нет ни в одной социальной сети.

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Медийные личности, помимо всенародной любви, очень часто сталкиваются с хейтерами. Самые стойкие держат удар и игнорируют недоброжелателей, однако есть и те, кто близко принимает все к сердцу. Среди таких знаменитостей и звезда «Гарри Поттера» Дэниэл Рэдклифф.

В недавнем интервью знаменитость признался, что он боится хейтеров в соцсетях, поэтому не заводит там страницы. Интернет-юзеры требуют много эмоционального и временного ресурса, который актер не готов тратить.

Однажды я думал зарегистрироваться в Твиттере, но я знал, что если я это сделаю, то совсем скоро появятся статьи с заголовками «Дэниэл Рэдклифф поссорился с одним из пользователей Twitter». Когда я был младше, слава богу, что этот период уже давно прошел, я часто читал комментарии о себе в сети. Это очень плохая идея,
‒ вспомнил Рэдклифф.

Актер Дэниэл Рэдклифф / социальная сеть Instagram

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Актер добавил, что его психика не готова к давлению со стороны подписчиков и огромному количеству информации о себе.

Кроме того, я не думаю, что ментально силен настолько, но я принимаю эту свою особенность.

Напомним,

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