Дэниэл Рэдклифф избегает социальных сетей: Моя психика не выдержит
Британский актер Дэниэл Рэдклифф, прославившийся благодаря главной роли в истории про мальчика-волшебника, наконец рассказал, почему его нет ни в одной социальной сети.
В недавнем интервью знаменитость признался, что он боится хейтеров в соцсетях, поэтому не заводит там страницы. Интернет-юзеры требуют много эмоционального и временного ресурса, который актер не готов тратить.
Однажды я думал зарегистрироваться в Твиттере, но я знал, что если я это сделаю, то совсем скоро появятся статьи с заголовками «Дэниэл Рэдклифф поссорился с одним из пользователей Twitter». Когда я был младше, слава богу, что этот период уже давно прошел, я часто читал комментарии о себе в сети. Это очень плохая идея,‒ вспомнил Рэдклифф.
Кроме того, я не думаю, что ментально силен настолько, но я принимаю эту свою особенность.
Напомним,