Мишель Андраде кардинально сменила имидж: рваная челка и красные пряди ‒ фото

5 декабря 2020 13:00 Катерина Даниленко
Мишель Андраде кардинально сменила имидж: рваная челка и красные пряди ‒ фото
Певица Мишель Андраде
социальная сеть Instagram

Подопечная Потапа Мишель Андраде впервые решилась на окрашивание волос.

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Исполнительница 24 года носила натуральный цвет волос, но в один момент поняла, что ее душа жаждет экспериментов. От идеи до ее воплощения в реальность прошли всего лишь сутки. Смелую авантюру с карминово-красными прядями волос помог реализовать звездный стилист-колорист Михаил Рудишин.

Методом «скрытого» окрашивания звезда спрятала под основной массой каштановых волос насыщенный красный цвет. Особенно заметно такое окрашивание при движении или в собранной прическе. Кроме того, артистка обновила супермодную в этом сезоне рваную челку.

Обожаю своего друга Рудишина Михаила за то что он всегда за безумные идеи! Первая моя покраска,
 ‒ написала Мишель.

Мишель Андраде / социальная сеть Instagram

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Большинству фанатов такой образ певицы пришелся по душе, но были и те, кто посчитал его слишком смелым и броским: «Ничего себя! Так красиво», «Неожиданно», «Мишуня, ты просто неотразима», «Восхищаюсь!», «К чему эта странная челка и такой огненный цвет?», «У тебя такой красивый был натуральный цвет», «Эпатажно, но слишком», «Безумная идея».

Напомним,

Мишель Андраде / социальная сеть Instagram
 

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