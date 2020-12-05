Мишель Андраде кардинально сменила имидж: рваная челка и красные пряди ‒ фото
Подопечная Потапа Мишель Андраде впервые решилась на окрашивание волос.
Методом «скрытого» окрашивания звезда спрятала под основной массой каштановых волос насыщенный красный цвет. Особенно заметно такое окрашивание при движении или в собранной прическе. Кроме того, артистка обновила супермодную в этом сезоне рваную челку.
Обожаю своего друга Рудишина Михаила за то что он всегда за безумные идеи! Первая моя покраска,‒ написала Мишель.
Напомним,
- Холостячка: зодиакальная совместимость Ксении Мишиной с участниками проекта от Хаяла Алекперова.
- Le маршрутка-2: Леся Никитюк попала на секретную базу ракетных войск.