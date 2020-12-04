Олеся Жураковская – о самой тяжелой потере в жизни: Доехать не успела, меньше чем через полчаса его не стало

Актриса Олеся Жураковская знает, каким должен быть настоящий мужчина. Таким был ее отец.

Актриса Олеся Жураковская сияет на сцене театра и в кино. В жизни – она ​​такая же яркая и сияющая. Заслуженная артистка Украины признается – это все благодаря любви и поддержке ее отца Виктора Васильевича, которая сопровождает ее каждое мгновение в течение всей жизни. Об этом и многом другом звезда рассказала вэксклюзивной рубрике «Звездные папы» программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» с ведущими Марией Мельник и Григорием Германом.

Папа для Олеси был надежной опорой и самым лучшим другом. Поэтому, вспоминая о родном человеке, актриса едва сдерживает слезы. По словам артистки, в детстве она, как никто и никогда, ждала выходных, ведь это было чуть ли не единственное время, которое можно провести с отцом, потому что в будни он много работал.

У нас были особые выходные, потому что папа очень любил готовить – это был его способ отдохнуть: читать и готовить. Он говорил: «Девушки, полежите» – мы втроем лежали, а папа шел на базар, готовил всем нам. Это было прекрасно! – вспоминает актриса. – Его фирменным блюдом была рыба-фиш – такая фаршированная рыба. Брал огромного карпа, потихоньку чулочком снимал с него кожицу, потом это все перемалывал, начинял и было идеально!

Поэтому позже рыбалка стала их общим хобби. И продолжалось это до тех пор, пока Олеся не поехала учиться в театральном. Детство закончилось, но папа не прекращал поддерживали дочь. А когда Олесе становилось совсем трудно, звонила ему – и теплый голос отца утешал и успокаивал. Но папа – это не только теплые слова. Это мужские поступки. Именно он помог актрисе разорвать мучительные отношения с мужем-тираном, когда сердце Олеси разрывалось от отчаяния.

Когда папа узнал, что на самом деле происходило между нами с мужем, позвонил ему и сказал: «Чтобы я больше тебя никогда не слышал и не видел». Но для него это была настоящая трагедия, потому что он доверял человеку, который так себя вел. Его ребенок страдал, а он не мог защитить, – рассказала актриса.

Казалось бы, теперь все наладится. У Олеси была любимая работа, родные люди рядом. Но она не была готова к тому удару, который ждал ее впереди. На дворе был апрель 2003 года, Виктор Васильевич ждал Олесю на даче. Она позвонила и сказала, что выезжает. Но доехать до него не успела... меньше, чем за пол часа папы не стало. Затем врачи установили: смерть была мгновенной, оборвался тромб и перекрыл дыхательную артерию. С того страшного дня прошло 17 лет. Однако Олеся до сих пор не может смириться со смертью отца.

Ужасно, честно говоря, потому что работал телевизор, кипел чайник, горел свет – жизнь бурлила вокруг, а папы уже не было, – поделилась Олеся Жураковская в эфире канала «Украина». – Я постоянно общаюсь с папой – у меня нет ощущения, что его нет рядом. У меня ощущение, что он меня оберегает, что он мой ангел-хранитель, поэтому я постоянно с ним в таком диалоге, я с ним делюсь, все ему рассказываю. И даже если не рассказываю, знаю, что он все знает.

И каждый день Олеся благодарит папу за любовь и поддержку, а еще за то, что научил радоваться простым вещам. Таким как восход солнца, который встречаешь в лодке с папой на рыбалке.

Напомним,