Олеся Жураковская – о самой тяжелой потере в жизни: Доехать не успела, меньше чем через полчаса его не стало
Актриса Олеся Жураковская знает, каким должен быть настоящий мужчина. Таким был ее отец.
Папа для Олеси был надежной опорой и самым лучшим другом. Поэтому, вспоминая о родном человеке, актриса едва сдерживает слезы. По словам артистки, в детстве она, как никто и никогда, ждала выходных, ведь это было чуть ли не единственное время, которое можно провести с отцом, потому что в будни он много работал.
У нас были особые выходные, потому что папа очень любил готовить – это был его способ отдохнуть: читать и готовить. Он говорил: «Девушки, полежите» – мы втроем лежали, а папа шел на базар, готовил всем нам. Это было прекрасно! – вспоминает актриса. – Его фирменным блюдом была рыба-фиш – такая фаршированная рыба. Брал огромного карпа, потихоньку чулочком снимал с него кожицу, потом это все перемалывал, начинял и было идеально!
Когда папа узнал, что на самом деле происходило между нами с мужем, позвонил ему и сказал: «Чтобы я больше тебя никогда не слышал и не видел». Но для него это была настоящая трагедия, потому что он доверял человеку, который так себя вел. Его ребенок страдал, а он не мог защитить, – рассказала актриса.
Ужасно, честно говоря, потому что работал телевизор, кипел чайник, горел свет – жизнь бурлила вокруг, а папы уже не было, – поделилась Олеся Жураковская в эфире канала «Украина». – Я постоянно общаюсь с папой – у меня нет ощущения, что его нет рядом. У меня ощущение, что он меня оберегает, что он мой ангел-хранитель, поэтому я постоянно с ним в таком диалоге, я с ним делюсь, все ему рассказываю. И даже если не рассказываю, знаю, что он все знает.
И каждый день Олеся благодарит папу за любовь и поддержку, а еще за то, что научил радоваться простым вещам. Таким как восход солнца, который встречаешь в лодке с папой на рыбалке.
Напомним,