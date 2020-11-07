23-летняя Мишель Андраде обнажилась для мужского глянца ‒ фото

7 ноября 2020 15:00 Катерина Даниленко
23-летняя Мишель Андраде обнажилась для мужского глянца ‒ фото
Певица Мишель Андраде
социальная сеть Instagram

Украино-боливийская красотка Мишель Андраде устроила «взрослую» фотосессию. Певица сразила наповал своей сексуальностью и точеной фигурой.

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Горячие снимки появились в личном микроблоге артистки. Стоить отметить, что в кадре исполнительница предстала в довольно сдержанных образах, не выходя за рамки приличия.

Звезда позировала в черном кроп-топе, стрингах и босоножках на каблуках, демонстрируя экзотическую внешность. Ее образ дополнили высокий хвост, объемные серьги, а также яркий макияж со стрелками.

Певица Мишель Андраде для ноябрьского XXL / социальная сеть Instagram

По словам девушки, сейчас она полностью довольна своим телом. Такую физическую форму поддерживать ей помогает правильное питание и йога, которой она начала заниматься на карантине.

Спорт, режим и релакс взаимодополняют друг друга. Год назад я перешла на здоровую пищу, и вижу, как мое тело и моя кожа благодарны за это. Еще один секрет ‒ режим сна, который я стараюсь контролировать. Хороший сон ‒ это моя производительность и состояние на весь день. Во время карантина я начала заниматься йогой, и я восторге от того, как она приводит в чувства ‒ мое ментальное и физическое состояние отличное,
‒ делится секретами звезда.

Певица Мишель Андраде для ноябрьского XXL / социальная сеть Instagram

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Коллеги по сцене и друзья артистки восхитились смелостью и красотой Мишель. Свои лестные комментарии оставили Надя Дорофеева, Женя Кот, Миша Романова, Илона Гвоздева, Дмитрий Жук и другие звезды.

Напомним,

Певица Мишель Андраде для ноябрьского XXL / социальная сеть Instagram

Певица Мишель Андраде для ноябрьского XXL / социальная сеть Instagram

Певица Мишель Андраде для ноябрьского XXL / социальная сеть Instagram
 

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