36-летняя гимнастка Анна Бессонова впервые стала мамой: фото малыша уже появилось в Сети

6 ноября 2020 11:40 Юлия Крутиева
36-летняя гимнастка Анна Бессонова впервые стала мамой: фото малыша уже появилось в Сети
Гимнастка Анна Бессонова
instagram.com/annabessonova

В семье украинской спортсменки Анны Бессоновой случилось пополнение.

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Абсолютная чемпионка мира 2007 года, четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы, двукратная призерка Олимпийских игр в художественной гимнастике Анна Бессонова 4 ноября родила первенца. Об этом радостном событии спортсменка сообщила на своей странице в Инстаграм.

Анна Бессонова родила сына

У Анны и ее супруга, фитнес-тренера Дмитрия Момота, родился сын. Кроме даты и времени рождения малыша никакой больше информации счастливые родители не сообщили поклонникам.

+1 мальчик 11/4/2020 15:51,
– написала в Сети Анна Бессонова.

Анна Бессонова и Дмитрий Момот впервые стали родителями

Отметим, что в 2017 году, во время поединка Национальной баскетбольной лиги в Майами, Дмитрий сделал предложение руки и сердца Анне. А в апреле 2018 года пара поженилась.

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К слову, Анна Бессонова – дочка известных спортсменов. Отец Анны – в прошлом футболист "Динамо" Киев Владимир Бессонов, а мама – чемпионка мира в групповых упражнениях по художественной гимнастике Виктория Бессонова, которая и стала первым тренером дочери.

Гимнастка Анна Бессонова

Напомним,

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