36-летняя гимнастка Анна Бессонова впервые стала мамой: фото малыша уже появилось в Сети
6 ноября 2020 11:40
Юлия Крутиева
Гимнастка Анна Бессонова
instagram.com/annabessonova
В семье украинской спортсменки Анны Бессоновой случилось пополнение.
Абсолютная чемпионка мира 2007 года, четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы, двукратная призерка Олимпийских игр в художественной гимнастике Анна Бессонова 4 ноября родила первенца
. Об этом радостном событии спортсменка сообщила на своей странице в Инстаграм.
Анна Бессонова родила сына
У Анны и ее супруга, фитнес-тренера Дмитрия Момота, родился сын. Кроме даты и времени рождения малыша никакой больше информации счастливые родители не сообщили поклонникам.
+1 мальчик 11/4/2020 15:51,
– написала в Сети Анна Бессонова.
Анна Бессонова и Дмитрий Момот впервые стали родителями
Отметим, что в 2017 году, во время поединка Национальной баскетбольной лиги в Майами, Дмитрий сделал предложение руки и сердца Анне. А в апреле 2018 года пара поженилась.
К слову, Анна Бессонова – дочка известных спортсменов. Отец Анны – в прошлом футболист "Динамо" Киев Владимир Бессонов, а мама – чемпионка мира в групповых упражнениях по художественной гимнастике Виктория Бессонова, которая и стала первым тренером дочери.
Напомним,