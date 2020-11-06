36-летняя гимнастка Анна Бессонова впервые стала мамой: фото малыша уже появилось в Сети

В семье украинской спортсменки Анны Бессоновой случилось пополнение.

Абсолютная чемпионка мира 2007 года, четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы, двукратная призерка Олимпийских игр в художественной гимнастике Анна Бессонова 4 ноября родила первенца . Об этом радостном событии спортсменка сообщила на своей странице в Инстаграм.

Анна Бессонова родила сына

У Анны и ее супруга, фитнес-тренера Дмитрия Момота, родился сын. Кроме даты и времени рождения малыша никакой больше информации счастливые родители не сообщили поклонникам.

+1 мальчик 11/4/2020 15:51,

– написала в Сети Анна Бессонова.

Анна Бессонова и Дмитрий Момот впервые стали родителями

Отметим, что в 2017 году, во время поединка Национальной баскетбольной лиги в Майами, Дмитрий сделал предложение руки и сердца Анне. А в апреле 2018 года пара поженилась.

К слову, Анна Бессонова – дочка известных спортсменов. Отец Анны – в прошлом футболист "Динамо" Киев Владимир Бессонов, а мама – чемпионка мира в групповых упражнениях по художественной гимнастике Виктория Бессонова, которая и стала первым тренером дочери.

Гимнастка Анна Бессонова

Напомним,