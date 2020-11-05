Екатерина Бужинская шокировала признанием об аборте и изменах мужа

5 ноября 2020 16:50 Юлия Крутиева
Екатерина Бужинская шокировала признанием об аборте и изменах мужа
Певица Екатерина Бужинкая
instagram.com/buzhynska

Певица Екатерина Бужинкая поделилась самыми сокровенными фактами из своей жизни.

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Сейчас Екатерина Бужинская счастлива в браке с Димитаром Стойчевым. Вместе с бизнесменом она воспитывает двоих общих детей, а также дочь Елену от предыдущего брака.

Однако до отношений с Димитаром, в самом начале своей карьеры, Екатерина пережила серьезные потрясения в личной жизни. Откровениями звезда поделилась в проекте «ЖВЛ».

Бужинская призналась,  что в 19 лет она сделала принудительный аборт. Пойти на подобный шаг будущую артистку вынудил ее тогдашний муж Юрий Квеленков.

Он мне сказал, что надо избавиться от ребенка, - рассказывает Екатерина. - За руку насильно привел меня в больницу к врачу. Он сказал, что у нас работа на первом месте. Потом, позже.

Певица Екатерина Бужинкая / facebook.com/katyabuzhynskaya
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Кроме того, продолжительное время певице приходилось страдать от семейного насилия. Терпела она все это ради того, чтобы остаться на сцене.

И унижал, и руку поднимал, - утверждает артистка. - Наши отношения, наша жизнь с Юрием, - это для меня была просто драма, трагедия, постоянные слезы.

Певица Екатерина Бужинкая / facebook.com/katyabuzhynskaya
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Добила достоинство Бужинской измена мужа, на которую она долгое время закрывала глаза.

Он сам гулял, изменял, а меня закрывал, - рассказывает исполнительница. - Но я даже никогда в сторону не посмотрела и мы прожили восемь лет брака. И я никогда ему не изменила и мне было очень больно с ним жить.

Напомним, 

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