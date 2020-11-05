Первые ласточки. Zависимые: легенда украинского кино Ада Роговцева снялась в сериале
Мы узнали, какую роль сыграла актриса Ада Роговцева, и чем ее впечатлила работа над сериалом Нового канала.
Например, легенда украинского кино Ада Роговцева.
В «Первых ласточках. Zависимые» она сыграла Надежду Ивановну - бабушку одного из главных героев, Вани (Олег Гоцуляк). Она занималась воспитанием своего внука, пока не оказалась в пансионате для пожилых людей.
Хотя моя роль в «Первых ласточках. Zависимые» не главная, она очень важная, - призналась Ада Роговцева. - Ведь на ней завязаны сюжетные линии, благодаря которым режиссеры поднимают важную тему: воспитание детей, участие в этом процессе бабушек. Это меня и заинтересовало.
В команде «Первых ласточек» практически все друг друга уже знают и любят. Работа здесь налажена, - отметила легенда украинского кино. - Я очень ценю, когда люди все понимают с полуслова, с полудвижения. Здесь это чувствуется.
Напомним,