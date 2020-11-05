Первые ласточки. Zависимые: легенда украинского кино Ада Роговцева снялась в сериале

5 ноября 2020 12:10 Юлия Крутиева
Первые ласточки. Zависимые: легенда украинского кино Ада Роговцева снялась в сериале
Актриса Ада Роговцева
пресс-служба Нового канала

Мы узнали, какую роль сыграла актриса Ада Роговцева, и чем ее впечатлила работа над сериалом Нового канала.

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Плюсы сериала Нового канала «Первые ласточки. Zависимые» можно перечислять долго. Один из них - невероятный актерский состав, в который входят как талантливые молодые актеры, так и давно признанные профессионалы. 

Например, легенда украинского кино Ада Роговцева.

В «Первых ласточках. Zависимые» она сыграла Надежду Ивановну - бабушку одного из главных героев, Вани (Олег Гоцуляк). Она занималась воспитанием своего внука, пока не оказалась в пансионате для пожилых людей. 

Хотя моя роль в «Первых ласточках. Zависимые» не главная, она очень важная, -  призналась Ада Роговцева. - Ведь на ней завязаны сюжетные линии, благодаря которым режиссеры поднимают важную тему: воспитание детей, участие в этом процессе бабушек. Это меня и заинтересовало.

Ада Роговцева и Олег Гоцуляк / пресс-служба Нового канала
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За свою жизнь Ада Роговцева сыграла более сотни разных ролей - казалось бы, удивить ее чем-то невозможно. Но сериалу Нового канала удалось: актрисе очень пришлась по душе атмосфера, которая царила на площадке во время съемок.

В команде «Первых ласточек» практически все друг друга уже знают и любят. Работа здесь налажена, - отметила легенда украинского кино. - Я очень ценю, когда люди все понимают с полуслова, с полудвижения. Здесь это чувствуется.

Напомним,

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