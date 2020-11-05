Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 10 выпуска

В 10 выпуске шоу Хто зверху? 10 сезон от 29.10.2020 члены мужской команды превратились в официанток с Октоберфеста. Но смогли ли они переносить по 12 бокалов пива за раз?

В свежем выпуске игрового шоу Нового канала «Хто зверху?» в борьбу полов вступили юморист Женя Сморигин, актер Андрей Фединчик и ведущий Антон Равицкий во главе с бессменным лидером мужской команды Сергеем Притулой. Противостояла им команда Леси Никитюк – юмористка Виктория Булитко , актриса Наталка Денисенко и ведущая Оксана Гутцайт.

Шоу началось с конкурса «Руки-ноги», в ходе которого у Наталки Денисенко нашелся новый орган.

Благодаря Лесе Никитюк мы узнали, что у Наталки Денисенко есть крайняя нога! Передними и крайними ногами девушкам удалось сложить шесть слов и победить в конкурсе,

– отметил верховный судья шоу Александр Педан.

Открытия продолжились и в следующих раундах. Умение Андрея Фединчика читать по губам поразило всех, даже его жену Наталку Денисенко! Когда актер угадал такие слова как «парео» и «Гваделупа», признать его гениальность пришлось даже судье.

А в конкурсе «Кто я?» оказалось, что Антон Равицкий не знает, кто такая Билли Айлиш.

В «Обмене ролями» мужчины попробовали себя в качестве официанток с Октоберфеста – им нужно было перенести по 12 бокалов пива одновременно с одного стола на другой, не пролив его. С заданием справились почти все, но вот в необходимое время не уложились.

А девушки загоняли машинки с радиоуправлением в гаражи. Казалось бы, простая задача. Но справиться с ней смогли не все – Леся Никитюк так и не припарковала свой мини-автомобиль, а Оксана Гутцайт случайно выехала из гаража, потеряв балл.

А в финале участники шоу почувствовали себя настоящими химиками: им выдали мензурки с реактивами, которые нужно было перелить в колбу. Задание усложнялось тем, что каждый из членов команд был в очках, которые переворачивают изображение. Кто же на этот раз оказался сверху, вы можете узнать, посмотрев выпуск по ссылке

Десятый, юбилейный сезон «Хто зверху?» смотрите каждый четверг в 19:00 на Новом канале!

Напомним,