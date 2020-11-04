Ведущая 1+1 Валентина Хамайко рассказала о пополнении в семье

4 ноября 2020 18:55 Юлия Крутиева
Ведущая 1+1 Валентина Хамайко рассказала о пополнении в семье
Телеведущая Валентина Хамайко с семьей
пресс-служба канала 1+1

Телеведущая Сніданок.Вихідний и мама четырех детей Валентина Хамайко отныне еще и владелица четырех щенков.

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Семья телезвезды Валентины Хамайко пополнилась четырехлапыми любимцами. У Мими, собака породы Ксолоитцкуинтли или Мексиканская голая, и местного сельского беспородистого Д'Артаньяна случился летний роман, в последствии которого родилось четыре щенка.

Когда заводили собаку, я подумала: "О… говорят хозяин и собака похожи! Будем вдвоем спортивные и подтянутые!" Но Мими это поняла по-своему, – рассказала телеведущая. – Теперь у нее тоже 4 ребенка-щеночка: 2 мальчика и 2 девочки!

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Валентина признается, что всегда мечтала о щенках, но эта новость стала для нее большим сюрпризом. К моменту их рождения готовились ответственно: проконсультировались с ветеринаром, а со временем в середине дома обустроили специальный деревянный вольер, чтобы Мими и малышам было комфортно и не холодно. Процесс рождения у Мими прошел легко, а после вся семья погрузилась в сплошные объятия со щенками и поцелуями в маленькие носики.

На данный момент все четырехлапые живут у Валентины, ведь щенки только недавно открыли глазки и еще совсем маленькие, а впереди их ждет первая вакцинация. Троим песикам уже нашли любящие семьи – близкие друзья телеведущей совсем скоро заберут их домой.

К сожалению, роман Мими закончился трагической историей, через несколько недель после рождения щенков сельский Д’Артаньян, папа малышей, погиб по неизвестным причинам.

Наши соседи старенькие бабушка и дедушка очень скучали по своему Д’Артаньяну. И мы решили отдать им щенка, который больше всех похож на их любимца, – рассказала Валентина. – Они были счастливы!

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К слову, собачка Мими появилась у Валентины 2 года назад. А незадолго до ее появления телеведущая озвучила персонажа маму мальчика Мигеля в мультфильме “Тайны Коко”, в котором среди главных героев был пес породы Мексиканская голая. С того момента началась любовь Валентины к породе собак Ксолоитцкуинтли.

Напомним,

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