ТОП осенних образов от звезд телеканала ТЕТ

Эксклюзив 4 ноября 2020 00:50 Юлия Крутиева
ТОП осенних образов от звезд телеканала ТЕТ
Актриса Анна Саливанчук
instagram.com/salivanchuk.anna

Осень заканчивается, но звезды телеканала ТЕТ успели показаться в стильных и уютных осенних образах на улице и поделились фотографиями в своих социальных сетях.

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Звезда ситкома "Однажды под Полтавой" Ирина Сопонару предпочитает контрастные сочетания – нежное платье в бельевом стиле актриса дополнила грубыми ботинками и кожаной курткой. Вышло эффектно!

Ирина Сопонару / пресс-служба

А посмотреть, как миксует образы экранная героиня Иры приглашаем в эфир ТЕТ. Премьерные выпуски "Однажды под Полтавой" смотрите по будням в 18:15 на телеканале ТЕТ.

Актриса Анна Саливанчук показала свой удобный и стильный образ.

Просторный костюм цвета хаки Анна комбинирует с черным шопером и ботинками. В таком образе звезда "Полтавы" и мама двоих детей точно чувствует себя комфортно. Движения костюм не сковывает, а выглядит актуально.

Анна Саливанчук / пресс-служба

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И как не обратить внимание на осенние образы главного фэшн-эксперта и ведущего реалити-шоу "Богиня шопинга" Леонида Мартынчика.

На белый свитер Леонид надел дутый жилет, низ – клетчатые брюки и черные кеды. Леонид транслирует современный стиль большого города.

Леонид Мартынчик / пресс-служба

Завершает топ-образов на осень лук от блогерши и участницы реалити-шоу "СуперЖенщина" Татьяны Пренткович.

Таня разгуливает по городу в монохроме. Длинный плащ, высокие сапоги и даже маникюр в цвет. У черного цвета уйма преимуществ, одно из них – актуальность в любое время и сезон.

Татьяна Пренткович / пресс-служба

Осень может быть стильно. Вдохновляйтесь образами актеров не только в социальных сетях, но и в эфире телеканала ТЕТ.

Напомним,

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