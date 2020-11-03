Елизавета II готовится покинуть престол: известны детали

3 ноября 2020 15:25 Юлия Крутиева
Елизавета II готовится покинуть престол: известны детали
Королева Елизавета II
Fotobank / GettyImages

Биограф британской королевской семьи сообщил сенсационную новость, которая касается Елизаветы II.

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На протяжении нескольких последних лет в СМИ регулярно всплывает информация о скором уходе Елизаветы II с королевского престола. 2021 год не стал исключением.

В этот раз о планах Елизаветы II покинуть престол заговорил королевский биограф Робертс Джобсон. Громкое заявление мужчина сделал в эфире шоу «The Royal Beat», которое транслируют на телеканале «True Royalty TV».

Робертс Джобсон предполагает, что британская королева передаст правление своему сыну – принцу Чарльзу, – когда ей исполнится 95 лет. Это случиться уже в следующем году.

Я по-прежнему твердо уверен, что когда королеве исполнится 95 лет, она уйдет в отставку,
– заявил Джобсон.

Елизавета II и принц Чарльз / instagram.com/theroyalfamily
В близком окружении королевской семьи также ходят разговоры, что передача короны может произойти в ближайшие шесть месяцев после юбилея Елизаветы II.

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К слову, принцесса Диана очень хотела, чтобы после Елизаветы II на трон вступил принц Уильям. Но монархиня явно не желает этого делать.

Напомним, 

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