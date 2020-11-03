Елизавета II готовится покинуть престол: известны детали
Биограф британской королевской семьи сообщил сенсационную новость, которая касается Елизаветы II.
В этот раз о планах Елизаветы II покинуть престол заговорил королевский биограф Робертс Джобсон. Громкое заявление мужчина сделал в эфире шоу «The Royal Beat», которое транслируют на телеканале «True Royalty TV».
Робертс Джобсон предполагает, что британская королева передаст правление своему сыну – принцу Чарльзу, – когда ей исполнится 95 лет. Это случиться уже в следующем году.
Я по-прежнему твердо уверен, что когда королеве исполнится 95 лет, она уйдет в отставку,– заявил Джобсон.
Напомним,