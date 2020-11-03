EL Кравчук рассказал, почему до сих пор не стал отцом

3 ноября 2020 16:00 Юлия Крутиева
EL Кравчук рассказал, почему до сих пор не стал отцом
Певец EL Кравчук
instagram.com/el_kravchuk_official

Певец EL Кравчук рассказал в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина», когда планирует стать отцом.

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Певец EL Кравчук мечтает об отцовстве, но не может позволить себе это из-за страха.

Хочу, но боюсь пока. Я не буду так глубоко рассказывать о своих личных моментах, но я уже давно об этом думаю, - говорит 43-летний Кравчук, который не отвергает идею воспользоваться услугами суррогатной матери, - По-разному было. Разные мнения по этому поводу. Внутренне я готов давно. Мои мама с папой нянчат внуков старшего брата. Моим родителям уже достаточно много лет. Скорее это ляжет на мои плечи все, чем на плечи родителей. Но я надеюсь, в ближайшее время я порадую вас, честное слово.

Певец EL Кравчук / пресс-служба канала Украина
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Родители приучили певца к ответственности с юности. Когда Кравчук заканчивал школу - надо было определяться со специальностью, ради родителей поступил на исторический факультет университета имени Драгоманова, но на заочное отделение.

Я обманул отца очень сильно. Вместо того, чтобы учиться там, я поступил в Глиэра. В музыкальное училище. И когда папа приехал в ноябре в университет узнать, как учится его сын, ему сказали, что такого студента нет, - поделился певец. - И папа спросил меня: «Что, в чем дело?». И я честно ему ответил на вопросы. И он сказал: «Ага, раз ты такое решение принял, хорошо. Тогда живи сам, решай сам и делай все сам.

Напомним, 

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