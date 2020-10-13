Таємниці ДНК: сразу двое мужчин узнают вердикт о своем отцовстве

Сегодня, 13 октября, в 19:00 на СТБ выйдет новый выпуск ток-шоу «Таємниці ДНК».

Команда продолжит помогать героям узнавать правду с помощью генетической экспертизы. В студии ведущая проекта Татьяна Высоцкая откроет конверт с результатом ДНК-теста, который расставит по местам вопросы отцовства сразу у нескольких мужчин.

27-летняя Алена – счастливая мама троих детей. Доченьку Злату и двоих сыновей – 4-летнего Артема и 9-летнего Максима – девушка родила от разных браков. Сейчас Алена состоит в отношениях с третьим супругом. По словам девушки, семейную идиллию омрачают лишь беспочвенные домыслы предыдущего и нынешнего супругов об отцовстве – мужчины сомневаются, действительно ли они воспитывают своих детей.

Бывший и нынешний супруги уверяют, что для их подозрений есть весомые причины! Какой окажется правда? И что Алена скрывала от всех своих мужчин? Расставить все по своим местам сможет лишь тест ДНК. Смотрите сегодня в 19:00 на СТБ!