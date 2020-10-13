Таємниці ДНК: сразу двое мужчин узнают вердикт о своем отцовстве

13 октября 2020 18:32 Юлия Крутиева
Таємниці ДНК: сразу двое мужчин узнают вердикт о своем отцовстве

Сегодня, 13 октября, в 19:00 на СТБ выйдет новый выпуск ток-шоу «Таємниці ДНК».

Читайте такжеКохання на виживання-4: участник реалити посадил любимую на цепь
Команда продолжит помогать героям узнавать правду с помощью генетической экспертизы. В студии ведущая проекта Татьяна Высоцкая откроет конверт с результатом ДНК-теста, который расставит по местам вопросы отцовства сразу у нескольких мужчин.

27-летняя Алена – счастливая мама троих детей. Доченьку Злату и двоих сыновей – 4-летнего Артема и 9-летнего Максима – девушка родила от разных браков. Сейчас Алена состоит в отношениях с третьим супругом. По словам девушки, семейную идиллию омрачают лишь беспочвенные домыслы предыдущего и нынешнего супругов об отцовстве – мужчины сомневаются, действительно ли они воспитывают своих детей.

Бывший и нынешний супруги уверяют, что для их подозрений есть весомые причины! Какой окажется правда? И что Алена скрывала от всех своих мужчин? Расставить все по своим местам сможет лишь тест ДНК. Смотрите сегодня в 19:00 на СТБ! 

Облако тегов

СТБ телешоу Таємниці ДНК телешоу 2020

Материалы по теме

Кохання на виживання-4: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 13.10.2020)
Телешоу

Кохання на виживання-4: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 13.10.2020)
Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 2 выпуск (эфир от 13.10.2020)
Телешоу

Супермама 2 сезон: смотреть онлайн 2 выпуск (эфир от 13.10.2020)
Танці з зірками-2020: Санта Димопулос и Надежда Мейхер прокомментировали свой страстный поцелуй на паркете
Новости

Танці з зірками-2020: Санта Димопулос и Надежда Мейхер прокомментировали свой страстный поцелуй на паркете
Контейнер для хранения пищи: как выбрать качественный и безопасный ланч-бокс
Полезные советы

Контейнер для хранения пищи: как выбрать качественный и безопасный ланч-бокс

Популярное на сайте

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)
Юрий Горбунов, Даша Астафьева и другие звезды примеряли образы героев мирового бестселлера

Юрий Горбунов, Даша Астафьева и другие звезды примеряли образы героев мирового бестселлера
Маскарад: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)

Маскарад: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)
Сага: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 08.10.2020)

Сага: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 08.10.2020)

Популярное видео

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)
Маскарад: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)

Маскарад: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)
Сага: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 08.10.2020)

Сага: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 08.10.2020)
Сага: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 06.10.2020)

Сага: смотреть 6 серию онлайн (эфир от 06.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK