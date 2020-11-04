Экс-жена Олега Кензова впервые призналась, что муж ее избивал: Шок!

4 ноября 2020 15:45 Юлия Крутиева
Экс-жена Олега Кензова впервые призналась, что муж ее избивал: Шок!
Олег Кензов и Наталия Ярмоленко
социальная сеть Instagram

Бывшая супруга певца Олега Кензова в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» рассказала, что страдала от его побоев.

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В свое время свадьба певца Олега Кензова и Наталии Ярмоленко, или DJ Madonna, вызвала настоящий фурор. 

Но после недолгой совместной жизни, пара заявила о разводе, а сейчас супруга Кензова впервые призналась о том, что он ее избивал.

Почему я молчала? Мне написали девчонки, которые пострадали от него, и сказали: «Наташ, все должны узнать его истинное лицо. Никто, кроме тебя, не сможет», – объяснила DJ Madonna и добавила: – «Это тварь!».

Олег Кензов и Наталия Ярмоленко / instagram.com/_dj__madonna
По словам бывшей жены Олега Кензова, первые звоночки появились еще в начале отношений, когда певец разбил ее телефон из-за опубликованного фото. Причиной неконтролируемого поведения в паре нередко была ревность.

Да, ревность, – подтвердила девушка. – Он всегда говорил, что не верит, что я его люблю. «Докажи, что ты меня любишь».

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Наталия призналась, что однажды он взломал ее личную почту, чтобы найти доказательства неверности, а потом началось насилие.

Я сказала ему: «Пожалуйста, можешь уйти из квартиры». И вдруг зашел мой старший сын: «Мам, Господи, что эта сволочь от тебя хочет?». Олег услышал и начал избивать моего сына, – рассказала Наталия Ярмоленко. – Младший ребенок описался и стал кричать. В общем, я не помню, как оттащила Олега, и он ушел. Я вытирала кровь на полу.

Бывшая жена певца не хотела предавать огласке страшную историю.

Это проблема домашнего насилия, во-первых, когда ты стесняешься, – объяснила DJ Madonna. – Во-вторых, когда у тебя добрые дети, потому что старший сын сказал мне: «Мам, прости его». Мы простили его, поговорили….

DJ Madonna / instagram.com/_dj__madonna
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Но, по словам Наталии Ярмоленко, домашнее насилие все равно продолжалось.

Однажды он подключился ко всем моим месенджерам, ничего не мог найти. Я молчала и вышла на улицу. Он выскочил, схватил меня за волосы, сел на лавочке и ударил со всей дури лбом. Говорил: «Сука, ты почему молчишь?». У него не было сожаления, – рассказала бывшая жена Олега Кензова. – «Ну что, получила? Довыделывалась? Так будет всегда!».

DJ Madonna / instagram.com/_dj__madonna
Напомним, 

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