ТОП-5 незабываемых фактов о Танзании от ведущего Нового канала: лысые девушки, выжигание щек и ногти лезвием

Реалити «У кого больше?», которое показывает Новый канал, продолжает удивлять зрителей и показывать жизнь далеких экзотических стран.

Лысые девушки

Но прежде всего незабываемые эмоции переживают ведущие проекта , ведь они общаются непосредственно с местными жителями и видят все своими глазами. В крайнем выпуске мы увидели путешествие Максима Узола и Ольги Манько в Танзанию. Эксклюзивно для TV.UA ведущий рассказал 5 фактов, которые его больше всего поразили в этой африканской стране.

– В Танзании очень много девушек любого возраста ходят лысыми. Ухаживать за волосами стоит бешеных денег, которых у танзаниек нет. Я познакомился с танзанийцем, который рассказал, что у его девушки при знакомстве были волосы. Но после бракосочетания пара посчитала, что на салоны красоты и уход уходит очень много денег. Поэтому он сам предложил ей остричь волосы, чтобы сэкономить. Усилил это фразой: «Любил тебя с волосами – полюблю и лысой».

Ногти лезвием

– В Танзании часто подстригают ногти просто лезвием для бритвы. Я неоднократно замечал на улицах местных мужчин, которые сидят на тротуаре и делают что-то с ногами. Когда подходил ближе, то видел, что в руках у них огромное лезвие, которым резко и уверенно срезают себе ногти. Кстати, и на руках тоже.

Бетонные знаки

– В Танзании на дорогах стоят огромные бетонные знаки. И самое интересное, что бетонная не только опора, но сам знак. Мы привыкли видеть дорожные знаки легкими и маленькими, а там это очень массивная штука. Я пришел к выводу, что это, наверное, чтобы не воровали металл. А возможно, такой знак гораздо труднее уничтожить. Это осталось загадкой.

Выжигание щек

– В Танзании живет народ масаи – это племя, восточно-африканский кочевой народ. Его представители одеваются в огромные красно-черные ткани, ходят с палками. И вот у очень многих масаев я заметил шрамы в форме круга на щеках. По их словам, это последствия лечения в детстве. Оказывается, так лечат, например, воспаление или инфекцию глаз. Берут металлическую трубу, разогревают на костре и просто выжигают щеки. Масаи верят, что таким образом уничтожают инфекцию, которая проникла в глаза или вообще в организм.

Сандалии из шин

– Масаи в Танзании ходят в сандалиях, которые делают из резиновых шин. Используют как новый материал, так и б/у, и от этого зависит цена обуви. Стоимость сандалий из старой шины – примерно 15 тысяч танзанийских шиллингов, что равняется 7 долларам. Местный народ предпочитает такую обувь, потому что это дешево и практично. Во-первых, она довольно долго носится, около двух-трех лет. Во-вторых, эта обувь удобна для ритуальных танцев, где основным элементом являются прыжки. Считается, кто выше прыгает, тот более завидный жених. Сначала я думал, что это классный вариант, но когда проходил и поработал день в такой обуви, понял, что это просто ужас. Ноги после этих сандалий безумно болят. Я натер все, что только мог. Не понимаю – как они вообще в них ходят каждый день? Но прыгать в этих сандалиях действительно классно и удобно. Назову это «батут на минималках».

Такими интересными фактами поделился ведущий «У кого больше?». Все выпуски реалити смотрите в YouTube или на сайте Нового канала.

Напомним,