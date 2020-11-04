ТОП-5 незабываемых фактов о Танзании от ведущего Нового канала: лысые девушки, выжигание щек и ногти лезвием
Реалити «У кого больше?», которое показывает Новый канал, продолжает удивлять зрителей и показывать жизнь далеких экзотических стран.
Лысые девушки
– В Танзании очень много девушек любого возраста ходят лысыми. Ухаживать за волосами стоит бешеных денег, которых у танзаниек нет. Я познакомился с танзанийцем, который рассказал, что у его девушки при знакомстве были волосы. Но после бракосочетания пара посчитала, что на салоны красоты и уход уходит очень много денег. Поэтому он сам предложил ей остричь волосы, чтобы сэкономить. Усилил это фразой: «Любил тебя с волосами – полюблю и лысой».
Ногти лезвием
Бетонные знаки
– В Танзании на дорогах стоят огромные бетонные знаки. И самое интересное, что бетонная не только опора, но сам знак. Мы привыкли видеть дорожные знаки легкими и маленькими, а там это очень массивная штука. Я пришел к выводу, что это, наверное, чтобы не воровали металл. А возможно, такой знак гораздо труднее уничтожить. Это осталось загадкой.
Выжигание щек
– В Танзании живет народ масаи – это племя, восточно-африканский кочевой народ. Его представители одеваются в огромные красно-черные ткани, ходят с палками. И вот у очень многих масаев я заметил шрамы в форме круга на щеках. По их словам, это последствия лечения в детстве. Оказывается, так лечат, например, воспаление или инфекцию глаз. Берут металлическую трубу, разогревают на костре и просто выжигают щеки. Масаи верят, что таким образом уничтожают инфекцию, которая проникла в глаза или вообще в организм.
Сандалии из шин
Такими интересными фактами поделился ведущий «У кого больше?». Все выпуски реалити смотрите в YouTube или на сайте Нового канала.
Напомним,