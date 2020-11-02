У кого більше?: ведущая Нового канала сделала свой бьюти-бизнес на корейских патчах

Ведущая «У кого больше?» (Новый канал) Ольга Манько поработала в салоне красоты в Танзании.

Найти высокооплачиваемую работу в Танзании – то еще испытание. Большинство людей там живут за один доллар в день. В стране – полная антисанитария, танзанийцы копаются на свалках и вообще не боятся тяжелого физического труда.

В Танзании до сих пор можно увидеть племена, которые живут в домах из глины и спят на шкурах животных. Но даже в Африке женщины остаются женщинами, которым хочется быть красивыми и ухоженными.

Поэтому и салоны красоты там тоже есть. В одном из таких решила поработать ведущая реалити «У кого больше?» на Новом канале Ольга Манько.

Правда, салоны там очень отличаются от тех, которые мы привыкли посещать.

Когда я зашла в тот салон красоты, то почувствовала, что попала в 90-е, – поделилась ведущая. – Условия там не очень. Мойка – без трубы, под ней просто стоит ведро, куда сливается вода. Ее, кстати, тоже надо лить из ведра, а не из душа. Работница салона призналась, что не каждое заведение имеет даже такое снаряжение. Некоторые моют женщинам волосы прямо в тазике.

У кого більше?: ведущая Нового канала сделала свой бьюти-бизнес на корейских патчах / пресс-служба Нового канала

Самые популярные услуги, которые танзанийки делают в салоне, – это плетение волос: косы гофре, брейды, зизи и афрокосички. Кстати, волосы там никогда не подстригают, ведь растут они у африканок максимум до 10 см.

Попытки заплести брейды у Оли Манько оказались не слишком удачными. Поэтому она придумала и реализовала собственный бизнес в уже существующем африканском салоне красоты. В косметичке у ведущей всегда есть корейские патчи, которые подтягивают кожу и уменьшают мешочки под глазами. Именно такую омолаживающую и современную процедуру она решила предлагать танзанийкам. А те, к счастью, соглашались.

Я предлагала наклеить патчи каждой женщине, которая приходила в салон, – рассказывает ведущая. – В конце концов все клиентки сидели с этими чудо-наклейками под глазами и были довольны. Только все деньги я себе забрать не могла, ведь владелица салона пристально следила за моим заработком и требовала процент.

У кого більше?: ведущая Нового канала сделала свой бьюти-бизнес на корейских патчах / пресс-служба Нового канала

Так сколько Оле удалось заработать на патчах, и отдала ли ей обещанные деньги владелица африканского салона красоты, смотрите уже 2 ноября в 19:00 на Новом канале.

Напомним,