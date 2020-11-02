У кого більше?: ведущая Нового канала сделала свой бьюти-бизнес на корейских патчах
Ведущая «У кого больше?» (Новый канал) Ольга Манько поработала в салоне красоты в Танзании.
В Танзании до сих пор можно увидеть племена, которые живут в домах из глины и спят на шкурах животных. Но даже в Африке женщины остаются женщинами, которым хочется быть красивыми и ухоженными.
Поэтому и салоны красоты там тоже есть. В одном из таких решила поработать ведущая реалити «У кого больше?» на Новом канале Ольга Манько.
Правда, салоны там очень отличаются от тех, которые мы привыкли посещать.
Когда я зашла в тот салон красоты, то почувствовала, что попала в 90-е, – поделилась ведущая. – Условия там не очень. Мойка – без трубы, под ней просто стоит ведро, куда сливается вода. Ее, кстати, тоже надо лить из ведра, а не из душа. Работница салона призналась, что не каждое заведение имеет даже такое снаряжение. Некоторые моют женщинам волосы прямо в тазике.
Попытки заплести брейды у Оли Манько оказались не слишком удачными. Поэтому она придумала и реализовала собственный бизнес в уже существующем африканском салоне красоты. В косметичке у ведущей всегда есть корейские патчи, которые подтягивают кожу и уменьшают мешочки под глазами. Именно такую омолаживающую и современную процедуру она решила предлагать танзанийкам. А те, к счастью, соглашались.
Я предлагала наклеить патчи каждой женщине, которая приходила в салон, – рассказывает ведущая. – В конце концов все клиентки сидели с этими чудо-наклейками под глазами и были довольны. Только все деньги я себе забрать не могла, ведь владелица салона пристально следила за моим заработком и требовала процент.
Напомним,