Дети против звезд-2: Виктория Булитко стала автомехаником, а Плакидюк – искусствоведом

Участнику «Вар’яти-шоу» Владимиру Жогло достался патриотический баттл.

Автомеханики

Сегодня в 19:00 Новый канал покажет шоу «Дети против звезд» . Юное поколение вызвало знаменитостей на очередную битву. Участников ждут коллективные и индивидуальные баттлы. Какими умениями они будут удивлять зрителей?

Актриса «Дизель Студио» Виктория Булитко крутит гайки так, что может подрабатывать после концертов на СТО. Она впервые села за руль в 10 лет и с того времени полюбила машины. В шоу звезда будет соревноваться с мальчиком, который с четырех лет ремонтирует авто и умеет поменять колесо. 7-летний Михаил Скороплет тщательно готовился к баттлу, и готов одержать победу.

До проекта я не был знаком с моим соперником, – говорит Владимир. – Но знаю, что у него светлая голова и максимально обширные знания по истории. Мне будет трудно в этом баттле.

Любители истории Украины

Юморист, который посетил с гастролями более 100 украинских городов, философ по образованию и актер по жизни. Участник «Вар’яти-шоу» Владимир Жогло сойдется в индивидуальном баттле с 8-летним Михаилом Корженевским, который в два года пел гимн Украины, а в три знал больше сотни национальных песен.

До проекта я не был знаком с моим соперником, – говорит Владимир. – Но знаю, что у него светлая голова и максимально обширные знания по истории. Мне будет трудно в этом баттле.

Участник «Вар’яти-шоу» Владимир Жогло / пресс-служба Нового канала

Знатоки искусства

Самый известный фешн-фотограф страны, которая посетила сотни музеев и выставок, Соня Плакидюк будет соревноваться с девочкой с феноменальной памятью на картины. – 9-летняя Ника Ставцева может назвать автора, год написания и историю создания полотна, а также специализируется на картинах эпохи Возрождения и Барокко.

Мне кажется, что сегодня должна победить дружба, – говорит Соня Плакидюк. – Мне будет очень интересно посоревноваться с моей симпатичной соперницей.

Фешн-фотограф Соня Плакидюк / instagram.com/moi_sofism

Также обе команды будут спасать город от инопланетян, играть в показуху, отвечать на вопросы из мира детей и взрослых и проходить полосу препятствий. Кому достанется победа – решит Мегамозг.

Напомним,