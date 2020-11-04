Дети против звезд-2: Виктория Булитко стала автомехаником, а Плакидюк – искусствоведом

Эксклюзив 4 ноября 2020 16:46 Юлия Крутиева
Дети против звезд-2: Виктория Булитко стала автомехаником, а Плакидюк – искусствоведом
Актриса Виктория Булитко
пресс-служба Нового канала

Участнику «Вар’яти-шоу» Владимиру Жогло достался патриотический баттл.

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Сегодня в 19:00 Новый канал покажет шоу «Дети против звезд». Юное поколение вызвало знаменитостей на очередную битву. Участников ждут коллективные и индивидуальные баттлы. Какими умениями они будут удивлять зрителей? 

Автомеханики 

Актриса «Дизель Студио» Виктория Булитко крутит гайки так, что может подрабатывать после концертов на СТО. Она впервые села за руль в 10 лет и с того времени полюбила машины. В шоу звезда будет соревноваться с мальчиком, который с четырех лет ремонтирует авто и умеет поменять колесо. 7-летний Михаил Скороплет тщательно готовился к баттлу, и готов одержать победу. 

До проекта я не был знаком с моим соперником, – говорит Владимир. – Но знаю, что у него светлая голова и максимально обширные знания по истории. Мне будет трудно в этом баттле.

Любители истории Украины 

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Юморист, который посетил с гастролями более 100 украинских городов, философ по образованию и актер по жизни. Участник «Вар’яти-шоу» Владимир Жогло сойдется в индивидуальном баттле с 8-летним Михаилом Корженевским, который в два года пел гимн Украины, а в три знал больше сотни национальных песен. 

До проекта я не был знаком с моим соперником, – говорит Владимир. – Но знаю, что у него светлая голова и максимально обширные знания по истории. Мне будет трудно в этом баттле.

Участник «Вар’яти-шоу» Владимир Жогло / пресс-служба Нового канала

Знатоки искусства 

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Самый известный фешн-фотограф страны, которая посетила сотни музеев и выставок, Соня Плакидюк будет соревноваться с девочкой с феноменальной памятью на картины. – 9-летняя Ника Ставцева может назвать автора, год написания и историю создания полотна, а также специализируется на картинах эпохи Возрождения и Барокко. 

Мне кажется, что сегодня должна победить дружба, – говорит Соня Плакидюк. – Мне будет очень интересно посоревноваться с моей симпатичной соперницей.

Фешн-фотограф Соня Плакидюк / instagram.com/moi_sofism

Также обе команды будут спасать город от инопланетян, играть в показуху, отвечать на вопросы из мира детей и взрослых и проходить полосу препятствий. Кому достанется победа – решит Мегамозг. 

Напомним, 

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