Дети против звезд-2: Виктория Булитко стала автомехаником, а Плакидюк – искусствоведом
Участнику «Вар’яти-шоу» Владимиру Жогло достался патриотический баттл.
Автомеханики
Актриса «Дизель Студио» Виктория Булитко крутит гайки так, что может подрабатывать после концертов на СТО. Она впервые села за руль в 10 лет и с того времени полюбила машины. В шоу звезда будет соревноваться с мальчиком, который с четырех лет ремонтирует авто и умеет поменять колесо. 7-летний Михаил Скороплет тщательно готовился к баттлу, и готов одержать победу.
До проекта я не был знаком с моим соперником, – говорит Владимир. – Но знаю, что у него светлая голова и максимально обширные знания по истории. Мне будет трудно в этом баттле.
Любители истории Украины
До проекта я не был знаком с моим соперником, – говорит Владимир. – Но знаю, что у него светлая голова и максимально обширные знания по истории. Мне будет трудно в этом баттле.
Знатоки искусства
Мне кажется, что сегодня должна победить дружба, – говорит Соня Плакидюк. – Мне будет очень интересно посоревноваться с моей симпатичной соперницей.
Также обе команды будут спасать город от инопланетян, играть в показуху, отвечать на вопросы из мира детей и взрослых и проходить полосу препятствий. Кому достанется победа – решит Мегамозг.
Напомним,