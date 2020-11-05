Супер Топ-модель по-украински: участницу реалити Настю Панову пытались ограбить во Франции
5 ноября 2020 11:55
Участница реалити Настя Панова
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После инцидента у Насти Пановой из модельного реалити «Супер Топ-модель по-украински» на Новом канале развилась фобия.
Читайте такжеГригорий Чапкис рассказал о молодой четвертой жене и трудностях в общении с детьми: Никому я не нуженПеред тем, как принять участие в проекте «Супер Топ-модель по-украински», Настя Панова успела пожить во многих странах. В том числе, во Франции. Там девушка встретила любимого мужчину и получила от него предложение руки и сердца.
Во Франции с Настей произошел крайне неприятный инцидент - ее пытались ограбить прямо на улице.
Я не люблю Париж. Первый месяц жизни в нем - романтика. А потом ты понимаешь, что это ужасный город. И небезопасный, - отметила участница модельного реалити. - Именно там меня впервые в жизни попытались ограбить. Меня ударили, я упала на пол. На улице было много людей, будний день, но никто не помог. Теперь у меня есть страх даже гулять одной по Парижу.
Участница реалити Настя Панова / пресс-служба Нового канала
Напомним,