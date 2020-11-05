Олег Кензов прокомментировал обвинения экс-жены в домашнем насилии

5 ноября 2020 15:51 Юлия Крутиева
Олег Кензов прокомментировал обвинения экс-жены в домашнем насилии
Певец и ведущий Олег Кензов
instagram.com/okenzov_official

Певец и ведущий Олег Кензов рассказал, как относится к насилию.

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На днях вышел сюжет «Зіркового шляху», в котором бывшая гражданская жена Олега Кензова обвинила его в домашнем насилии. Чтобы понять, действительно ли эта история правдива, мы обратились за разъяснениями к артисту.

Вот что он ответил на обвинения:

Я говорил журналистам «Зіркового шляху» и еще раз повторюсь: это ложь. Никогда не поднимал руку на женщин и детей. И не собираюсь этого делать. Я против насилия в любых его проявлениях.

Олег Кензов и Наталия Ярмоленко / социальная сеть Instagram
Напомним,

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