Олег Кензов прокомментировал обвинения экс-жены в домашнем насилии
5 ноября 2020 15:51
Певец и ведущий Олег Кензов
instagram.com/okenzov_official
Певец и ведущий Олег Кензов рассказал, как относится к насилию.
Олега Кензова обвинила его в домашнем насилии. Чтобы понять, действительно ли эта история правдива, мы обратились за разъяснениями к артисту.Напомним,
Вот что он ответил на обвинения:
Я говорил журналистам «Зіркового шляху» и еще раз повторюсь: это ложь. Никогда не поднимал руку на женщин и детей. И не собираюсь этого делать. Я против насилия в любых его проявлениях.
Олег Кензов и Наталия Ярмоленко / социальная сеть Instagram